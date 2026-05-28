Coupe du monde : Voici le smartphone officiel de l'équipe de France, et ce n'est pas un Samsung !

C'est officiel, la Fédération Française de Football a validé un tout nouveau partenariat de grande envergure avec Google, et comme nous l'apprend une actualité partagée par SFR Actus, l'accord ne se limite pas à l'équipe masculine puisque cette collaboration intègre également les sélections féminines et espoirs.

Pour le président de la F.F.F., Philippe Diallo, cette alliance majeure va grandement participer au rayonnement international de nos équipes nationales. L'objectif est double, celui d'offrir une immense vitrine au Pixel 10 de Google et utiliser les capacités de l'intelligence artificielle pour proposer des expériences très immersives aux supporters.

Une première dans le monde du football français ?

Jusqu'à présent, la Fédération Française de Football ne possédait aucun partenaire officiel dit « technologique ». Google inaugure donc un statut sur-mesure de premier « partenaire technologique ».

Et ce choix est tout sauf anodin. On se souvient en effet des campagnes publicitaires massives de Samsung, qui avait recruté des joueurs phares de l'équipe de France, à l'image du défenseur Jules Koundé, ou encore de Thierry Henry alors entraîneur de l’équipe de France olympique de Football, pour faire la promotion de ses smartphones comme le Galaxy Z Flip6.

En signant un accord global directement avec la FFF, Google réalise un coup de maître. La firme américaine court-circuite l'hégémonie historique de la marque coréenne auprès des joueurs en s'imposant comme la seule et unique marque officielle visible collectivement dans l'écosystème des Bleus.

Mais que vaut le Pixel 10 de Google ?

Si l'équipe de France a choisi le Google Pixel 10 pour l'accompagner, on peut dire que le choix is judicieux, car en plus de l'évident prestige de sa marque, le smartphone en lui-même est une vraie réussite.

Comme nous le mentionnons dans notre test du Google Pixel 10, l'appareil is un haut de gamme de catégorie « standard » particulièrement équilibré, compact et puissant, propulsé par la nouvelle puce Tensor G5 de Google et un écosystème d'intelligence artificielle parfaitement optimisé.

Avec en plus 7 ans de mises à jour et de vrais succès critiques pour ses parties écran et appareil photo, il a tout pour lui.

Les experts de l'industrie, notamment les laboratoires de DxOMark, s'accordent à dire que le constructeur a placé la barre très haut cette année sur les composants clés du smartphone.

C'est simple, d'après DxOMark, le Pixel 10 possède le deuxième meilleur écran au monde, et celui qui le devance n'est autre que sa version Pixel 10 Pro XL, la version très haut de gamme de la même série de smartphones.

Le savoir-faire historique de la firme se ressent également sur la photographie, domaine où le Pixel 10 brille particulièrement puisqu'il is une version légèrement moins boostée du bloc photo de sa version Pro que la rédaction de Frandroid avait élu meilleur photophone 2025, et nous aussi lors des LMB Awards de 2025 !

Pour la toute première fois sur le modèle standard, l'intégration d'un véritable téléobjectif optique x5 couplé à des algorithmes de traitement d’image puissants offre le meilleur des deux mondes en liant la qualité d'une photo naturelle aux retouches instantanées des IA de la firme (que vous pouvez évidemment enlever si vous préférez un mode RAW).