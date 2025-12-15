Honor va présenter sa nouvelle série Win dédiée à l'e-sport

C’est Honor qui le confirme via un message sur les réseaux sociaux. La prochaine série Win se veut être une offre « double flagship avec super performance », selon les termes employés par l'ingénieur R&D d'optimisation des performances de Honor. Cette nouvelle gamme montre une évolution stratégique du constructeur sur le segment des smartphones gaming, un marché où la concurrence s'intensifie avec des acteurs comme Asus ROG Phone, POCO ou encore RedMagic, par exemple.

Un design axé sur la performance avec ventilateur intégré

Les premiers visuels de la série Win qui viennent de fuiter de manière non officielle révèlent un parti pris esthétique audacieux. En effet, le dos du smartphone arbore un imposant module photo rectangulaire qui s'étend presque jusqu'au bord de l'appareil. Cette excroissance abrite quatre découpes circulaires avec anneaux extérieurs sur le côté gauche : trois accueillent les capteurs photo tandis que la quatrième dissimule une technologie de ventilateur de refroidissement actif, une solution que l'on retrouve également sur la série Oppo K13 Turbo lancée récemment en Chine mais de manière plus générale sur les RedMagic.

Honor Win Pro rendu possible

D'après la marque, cette approche permet de maintenir des performances optimales lors de sessions de jeu intensives. Le châssis en métal et la résistance à l'eau sont également prévus. La série sera proposée en trois coloris : noir, bleu et cyan. Le branding « Win » apparaît distinctement sur le bord inférieur du module caméra.

Deux versions avec les processeurs les plus puissants du marché

La gamme Win se déclinera en deux modèles distincts. La version standard embarquerait une puce Snapdragon 8 Elite, tandis que la variante Pro recevra le tout dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Honor Win rendu possible

Les deux appareils partageraient un écran OLED plat de 6,8 pouces avec une résolution de 1,5 K et une fréquence de rafraîchissement élevée, des caractéristiques devenues standards sur les smartphones gaming haut de gamme. Un lecteur d'empreintes digitales ultrasonique 3D assurerait le déverrouillage sécurisé. La partie photo reposerait sur un capteur principal de 50 mégapixels, intégré dans une configuration triple caméra.

Une autonomie record avec une batterie de 10000 mAh

L'argument majeur de la série Win, c’est dans sa capacité énergétique exceptionnelle. Il semblerait que Honor teste actuellement des prototypes équipés d'une batterie au silicium-carbone de 10 000 mAh, une capacité inédite sur le marché des smartphones gaming. Les premiers modèles pourraient démarrer avec une capacité d'environ 8500 mAh, ce qui est déjà une avancée considérable par rapport aux standards actuels du secteur.

Cette batterie massive s'accompagnerait d'une charge rapide filaire de 100W. Les modèles AAK-AN00 et AAP-AN00 ont d'ailleurs été certifiés 3C avec un chargeur de 100W, confirmant cette spécification.

Sur le segment des smartphones gaming, cette autonomie représente un avantage compétitif majeur face aux modèles concurrents qui plafonnent généralement entre 5000 et 6000 mAh. Les joueurs mobiles, qui sollicitent intensivement leur appareil, devraient particulièrement apprécier cette endurance prolongée.

Disponibilité et prix

La série Honor Win a été listée sur la plateforme de commerce en ligne chinoise JD.com avec la mention « bientôt disponible ». Le lancement commercial est prévu d'ici la fin décembre 2025 sur le marché chinois. À ce stade, aucune information ne confirme une commercialisation en dehors de la Chine, notamment en Europe ou en France. Honor n'a communiqué aucun détail concernant les tarifs de cette nouvelle gamme, qui seront probablement dévoilés lors d’une présentation officielle du 16 décembre 2025.

