Nous avons donné 5/5 à ses trois smartphones 2025 ! De vrais atouts sous le sapin (ou dans votre main !)

Le design est souvent le premier critère de choix, et sur ce point, les trois smartphones comparés affichent des philosophies distinctes. Ainsi, le OnePlus 15 adopte une approche sobre et contemporaine, avec un dos en verre mat ou satiné selon les coloris, et un module photo arrière carré positionné dans la partie supérieure gauche. Les capteurs photo y sont intégrés dans un bloc légèrement proéminent. Ses profils sont plats. Il est proposé en plusieurs coloris, notamment noir profond, violet et beige sable, avec une finition soignée.

Le RedMagic 10S Pro, de son côté, affiche un design résolument orienté vers le jeu vidéo, avec un dos mêlant verre et aluminium, parfois semi-transparent, laissant apparaître certains éléments internes. Les capteurs photo arrière sont intégrés de manière plus discrète, sans grand îlot marqué, dans une organisation verticale minimaliste. Les profils sont également plats, mais l’ensemble est plus massif. Les coloris incluent noir, argent et versions à accents lumineux.

Le Xiaomi 15T Pro se situe entre les deux, avec un dos en verre associé à un châssis métallique, et un bloc photo carré bien visible regroupant ses capteurs. Il est proposé en noir, gris et doré.

En matière de dimensions, le RedMagic 10S Pro est le plus grand et le plus lourd, tandis que le OnePlus 15 est le plus compact. Le Xiaomi 15T Pro se place entre les deux. En termes d’étanchéité, le OnePlus 15 et le Xiaomi 15T Pro bénéficient d’une certification IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière, tandis que le RedMagic 10S Pro se contente d’une certification IP54, suffisante contre les éclaboussures mais moins rassurante pour une immersion prolongée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, ces trois smartphones se positionnent clairement dans le segment supérieur du marché, bien que leurs choix techniques diffèrent. Le OnePlus 15 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite de dernière génération, associé à 12 ou 16 Go de mémoire vive selon les versions, ainsi qu’à un stockage interne allant de 256 Go à 1 To. Il n’est pas possible d’étendre cette capacité par carte micro SD, mais les volumes proposés répondent aux usages les plus exigeants.

Le RedMagic 10S Pro repose également sur une version avancée du Snapdragon 8 Elite, mais se distingue par des configurations de mémoire vive pouvant atteindre 24 Go, associées à un stockage interne maximal de 1 To, sans extension possible. Grâce à son système de refroidissement actif intégré, il maintient des performances élevées sur de longues sessions.

Le Xiaomi 15T Pro, quant à lui, est animé par le processeur MediaTek Dimensity 9400+, épaulé par 12 Go de mémoire vive et un stockage interne allant jusqu’à 1 To, sans possibilité d’extension. En termes de puissance brute, le OnePlus 15 arrive en tête grâce à l’équilibre entre performances et efficacité, suivi de très près par le RedMagic 10S Pro, particulièrement à l’aise en usage intensif, tandis que le Xiaomi 15T Pro se montre légèrement en retrait, sans pour autant décevoir dans un usage quotidien.

Les écrans sont un autre point central de la comparaison. Notez donc que le OnePlus 15 est équipé d’une dalle LTPO AMOLED de 6,78 pouces, offrant une fréquence de rafraîchissement adaptative pouvant atteindre 165 hertz, une luminosité très élevée et un affichage parfaitement fluide. L’écran est plat, ce qui favorise la lisibilité et limite les reflets parasites.

Le RedMagic 10S Pro propose une dalle AMOLED de 6,85 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 hertz et une luminosité adaptée aux usages en extérieur, également plate et pensée pour le jeu et le multimédia. Il est le seul des trois à intégrer son capteur photo sous l’écran pour une plus grande immersion.

Enfin, de son côté, le Xiaomi 15T Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,83 pouces, lui aussi à 144 hertz, avec une excellente restitution des couleurs et une luminosité confortable.

En matière de qualité globale d’affichage, le OnePlus 15 se démarque légèrement grâce à sa fréquence supérieure et à sa gestion adaptative, suivi du RedMagic 10S Pro pour l’immersion, puis du Xiaomi 15T Pro, très équilibré mais un peu moins orienté vers la performance pure.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue un domaine où les différences deviennent plus marquées. Le OnePlus 15 embarque un module photo arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 64 mégapixels offrant un zoom optique performant. À l’avant, un capteur selfie de 32 mégapixels assure des autoportraits détaillés. Cette configuration polyvalente permet de couvrir la majorité des situations photographiques avec constance.

Le Xiaomi 15T Pro mise lui aussi sur un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels, ainsi que d’un capteur frontal de 32 mégapixels. L’ensemble est cohérent et orienté vers la fidélité des couleurs et la polyvalence.

Le RedMagic 10S Pro, plus axé sur le jeu, propose un capteur principal de 50 mégapixels, un second capteur de 50 mégapixels dédié à l’ultra grand-angle, et un capteur auxiliaire de 2 mégapixels, avec un capteur selfie de 16 mégapixels dissimulé sous l’écran. En termes de qualité photographique globale, le OnePlus 15 se positionne comme le plus complet et le plus régulier, suivi du Xiaomi 15T Pro, tandis que le RedMagic 10S Pro privilégie clairement d’autres usages que la photographie.

Concernant la connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G et le Wi-Fi de dernière génération, avec une compatibilité Wi-Fi 7 pour le OnePlus 15 et le Xiaomi 15T Pro, tandis que le RedMagic 10S Pro reste sur du Wi-Fi 6E. Aucun des trois n’intègre de prise audio jack. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran sur les trois appareils, offrant un déverrouillage rapide et pratique au quotidien.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère décisif pour de nombreux utilisateurs. Le OnePlus 15 est équipé d’une batterie de 5400 mAh, offrant une autonomie solide sur une journée complète, voire davantage selon les usages. Il prend en charge une recharge filaire rapide à 100 watts ainsi qu’une recharge sans fil à 50 watts.

Le RedMagic 10S Pro se distingue par une batterie plus imposante de 6500 mAh, ce qui lui confère potentiellement la meilleure autonomie du trio, notamment lors de longues sessions de jeu, même si cela dépend fortement de l’intensité d’utilisation. Il supporte une recharge filaire rapide à 80 watts, mais ne propose pas de recharge sans fil. Le Xiaomi 15T Pro embarque une batterie de 5000 mAh, associée à une recharge filaire à 120 watts, particulièrement rapide, ainsi qu’à une recharge sans fil à 50 watts.

En pratique, le RedMagic 10S Pro est susceptible d’offrir la plus grande endurance, tandis que le Xiaomi 15T Pro se démarque par la vitesse de recharge, et le OnePlus 15 par un équilibre convaincant entre autonomie, rapidité et polyvalence.

