Huawei Mate X6 : le nouveau smartphone pliant arrive en France à 1999 euros

Après une présentation officielle en fin en d’année dernière, le nouveau smartphone pliant au format livre de Huawei est enfin disponible chez nous.

Le Mate X6 se caractérise par sa finesse remarquable avec seulement 9,9 mm d'épaisseur une fois replié et 4,6 mm déplié. Malgré des dimensions remarquables, il n’est pas aussi fin que son concurrent, le Honor Magic V3 avec ses 9,2 mm plié et 4,35 mm déplié.

Le poids de 239 grammes du Mate X6 le place parmi les smartphones pliants les plus légers actuellement disponibles. La conception intègre une charnière innovante permettant une fermeture sans pli visible, ainsi qu'une certification IPX8 assurant une résistance à l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes.

Modèle pliant, l'appareil propose deux écrans OLED : un écran externe de 6,45 pouces (2440 x 1080 pixels) et un écran interne de 7,93 pouces (2440 x 2240 pixels). Les deux dalles bénéficient de la technologie LTPO avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz. La protection est assurée par un verre Kunlun Glass de deuxième génération, offrant une résistance accrue aux rayures et aux chocs.

Un système photo des plus ambitieux

Spécialiste de la photo avec des smartphones figurant parmi les meilleurs du marché, Huawei propose au sein du Mate X6 une configuration de choix. Ainsi, il intègre trois capteurs principaux : un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture variable (f/1,4-4,0), un ultra grand-angle de 40 mégapixels (f/2,2) et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels permettant un zoom optique x4. La technologie Ultra Chroma améliore la précision des couleurs en capturant 1,5 million de canaux spectraux. Pour les selfies, deux capteurs de 8 mégapixels sont présents, un sur chaque face.

Performances, autonomie et écosystème

Le smartphone embarque une puce Kirin 9020, plus performante que le Kirin 9010 qui équipait la série Pura 70. Il dispose de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage non extensible. L'autonomie est assurée par une batterie de 5110 mAh compatible avec la charge rapide filaire 66W et sans fil 50W.

Le Mate X6 fonctionne sous EMUI 15.0, une interface basée sur Android mais dépourvue des services Google. Cette restriction, conséquence de l'embargo américain, implique également l'absence de 5G. Pour pallier ces limitations, Huawei propose l'Aurora Store comme alternative au Play Store.

Disponibilité et prix du Huawei Mate X6

Le smartphone est disponible en France depuis le 13 janvier 2025 au prix de 1999 euros, uniquement dans sa version 12 Go RAM / 512 Go de stockage. Il est proposé en deux coloris : noir ou rouge. Pour son lancement, Huawei offre une Watch GT4 46 mm pour tout achat sur son site officiel. Le Mate X6 sera également distribué dans les enseignes Fnac, Darty et Boulanger dans les semaines à venir.