À retenir Remise immédiate : 250 € sur le prix de lancement, soit 1 849 € au lieu de 2 099 €.

250 € sur le prix de lancement, soit 1 849 € au lieu de 2 099 €. Paiement flexible : Règlement en 4 fois sans frais via PayPal disponible.

Règlement en 4 fois sans frais via PayPal disponible. Protection d'écran : Double garantie offerte pour les deux dalles, d'une valeur de plus de 600 €.

Le secteur de l' écran pliable accueille un nouveau champion de la finesse. Avec seulement 4,5 mm d'épaisseur une fois déplié, le Huawei Mate X7 réussit la prouesse d'intégrer un système photo périscopique complet dans un châssis plus fin que la plupart des smartphones classiques.

Pour séduire les utilisateurs français, la boutique officielle déploie une offre de lancement particulièrement agressive.

Une offre de lancement à 1 849 € au lieu de 2 099 €

Actuellement, le Huawei Mate X7 (version 16 Go + 512 Go) bénéficie d'une remise immédiate de 250 €. Affiché au prix de vente conseillé de 2 099 €, il passe ainsi sous la barre symbolique des 1 850 € directement au panier. Mais l'avantage client ne s'arrête pas là :

Paiement flexible : Le site officiel propose un règlement en 4 fois sans frais via PayPal , permettant d'étaler le paiement en toute sérénité.

Le site officiel propose un règlement en , permettant d'étaler le paiement en toute sérénité. Services exclusifs : Accès privilégié au support VIP Huawei pour toute la durée de la garantie.

Cadeau : plus de 600 € de protection d'écran offerts

C'est l'un des points forts de ce lancement : Huawei sécurise votre investissement en offrant une double protection pour vos écrans. Contrairement aux offres classiques, la marque couvre ici les deux dalles du terminal :

HUAWEI Care - Garantie d'écran 12 mois (Intérieur) : Protection de la grande dalle pliable (valeur 314,99 €) offerte.

Protection de la grande dalle pliable (valeur 314,99 €) offerte. HUAWEI Care - Garantie d'écran 12 mois (Extérieur) : Protection de l'écran frontal (valeur 314,99 €) offerte.

En plus de ces garanties, vous pouvez compléter votre écosystème avec des accessoires à prix cassés lors de votre commande :

HUAWEI Chargeur 100W : 12,99 € seulement (au lieu de 49,99 €).

12,99 € seulement (au lieu de 49,99 €). Écouteurs HUAWEI FreeClip 2 : 129,99 € (au lieu de 199,99 €).

129,99 € (au lieu de 199,99 €). HUAWEI WATCH GT 5 (41mm Bleu) : 129,99 € (au lieu de 249,99 €).

L'ingénierie au service de la durabilité

L'une des grandes craintes liées aux smartphones pliables reste la fragilité. Huawei répond à cette problématique avec son nouveau verre Kunlun Glass Crystal Armour sur l'écran externe, annoncé comme 20 fois plus résistant aux rayures et aux chutes.

L'écran intérieur de 8 pouces utilise quant à lui une structure composite à 3 couches révolutionnaire, capable de résister à une flexion intensive sans marquer le pli.

Côté photographie, le Mate X7 hérite du savoir-faire de la gamme Pura. Son capteur principal True-to-Colour de 50 MP dispose d'une ouverture variable physique (f/1.4 à f/4.0), une fonctionnalité unique sur un format pliable qui permet de gérer le flou d'arrière-plan avec une précision optique réelle.

✅ Les points forts du Mate X7 Écran 8 pouces 120 Hz ultra-lumineux.

Finesse record (4,5 mm déplié / 9,5 mm plié).

Batterie 5 300 mAh avec charge rapide. ⚠️ À noter avant l'achat Pas de services Google natifs (via AppGallery).

Poids de 236g (similaire à un S25 Ultra).

Stocks limités sur le coloris "Rouge Nébuleux".

En conclusion, si vous cherchez l'expérience de lecture et de productivité la plus aboutie sur mobile, le Huawei Mate X7 s'impose comme une alternative sérieuse.

La remise de 250 € cumulée à la double garantie écran offerte rend l'investissement plus rationnel pour ceux qui souhaitent franchir le pas du pliable cette année.