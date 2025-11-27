Huawei Mate X7 : la nouvelle référence des smartphones pliables haut de gamme en chine

Le Mate X7 vient donc logiquement succéder au Mate X6. Ce nouveau modèle est équipé de deux grands écrans LTPO OLED haut de gamme. L’écran externe atteint 6.49 pouces pour une définition de 1080 x 2444 pixels, tandis que la dalle interne offre une diagonale de 8 pouces (2210 x 2416 pixels). Selon le constructeur, ces deux écrans bénéficient d’une fréquence de rafraîchissement dynamique comprise entre 1 et 120 Hz, garantissant une fluidité d’affichage optimale et des économies d’énergie selon l’utilisation. La luminosité maximale atteint 2 500 cd/m², un chiffre qui le place parmi les modèles les plus brillants de sa catégorie.

Cette performance est essentielle pour assurer une bonne visibilité, même en plein soleil. La nouvelle génération du Mate X7 se montre d’ailleurs légèrement plus grande et plus lumineuse que le Mate X6, mais également plus légère avec 236 grammes sur la balance. De plus, la compatibilité avec les stylets est conservée, ce qui reste un atout parfois absent chez certains concurrents directs comme le Galaxy Z Fold7. Rappelons que le Honor Magic V5 supporte également l’utilisation d’un stylet pour dessiner ou prendre des notes.

Un module photo très ambitieux

Comme pour ses smartphones haut de gamme plus conventionnels, dont le récent Pura 80 Ultra, Huawei a clairement mis l’accent sur la photographie pour le Mate X7. D’après le fabricant, l’appareil intègre un capteur principal de 50 mégapixels au format RYYB, avec une ouverture physique variable de f/1.49 à f/4 et une stabilisation optique d’image, promettant multiplicités d’usages en toutes conditions lumineuses.

Le capteur ultra-grand angle affiche 40 mégapixels, tandis que le téléobjectif, grandement amélioré, offre désormais 50 mégapixels avec une ouverture de f/2.2, une stabilisation optique et un zoom optique jusqu’à 3,5x. Selon la marque, cette configuration place le Mate X7 au-dessus du Mate X6 sur la polyvalence photographique. Le module frontal, quant à lui, propose deux objectifs de 8 mégapixels, l’un sur l’écran externe, l’autre sur l’interne. On notera que certaines variantes Collector’s Edition bénéficient d’améliorations sur le capteur principal.

Performances, puce et autonomie

Selon Huawei, le Mate X7 mise sur la puissance avec sa nouvelle puce Kirin 9030, une évolution interne qui ambitionne d’améliorer la réactivité globale et les traitements IA via Harmony OS 6. L’appareil offre différentes déclinaisons avec 12 ou 16 Go de mémoire vive, et un stockage extensif jusqu’à 1 To selon les configurations. En parallèle, la batterie de 5600 mAh garantit une large autonomie, épaulée par une charge rapide filaire de 66W et sans fil de 50W. À titre de comparaison, le Honor Magic V5 dispose d’une batterie d’une capacité de 5690 mAh tandis que Galaxy Z Fold7 embarque une batterie de 4400 mAh.

Robustesse et design : certifications et finitions

Le Mate X7 franchit un cap sur la résistance par rapport à son prédécesseur et à la concurrence, notamment le Galaxy Z Fold7. Selon Huawei, le téléphone affiche une certification IP58/IP59, comme le Honor Magic V5. Cela signifie qu’il résiste efficacement à l’eau, à la poussière et même à des jets puissants, surpassant l’IP48 du modèle Samsung. En matière de design, on compte cinq coloris : Noir, Violet, Blanc, Bleu clair ou Rouge.

Disponibilité et prix

Le Huawei Mate X7 est proposé en Chine à partir de 12 999 yuans (environ 1 830 dollars US) pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Des variantes jusqu’à 1 To sont disponibles ainsi qu’une Collector’s Edition plus luxueuse. Les ventes débutent le 5 décembre 2025 exclusivement en Chine.