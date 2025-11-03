Huawei Pura 80 Ultra et Pura 80 Pro : la photographie mobile au top

Comme la série précédente, Pura 70, le positionnement de la série Pura 80 Ultra et Pro est avant tout centré sur des avancées majeures dans le domaine de l’imagerie mobile. Il faut dire que la société chinoise domine le haut du classement en matière de photo ddepuis quelques années maintenant, la concurrence n’arrivant pas à proposer mieux dans ce domaine.

Selon Huawei, le Pura 80 Ultra est conçu pour pousser un peu plus loin encore les limites de la capture photo sur smartphone grâce à des innovations techniques très intéressantes. Le smartphone est ainsi équipé d’un capteur principal de 1 pouce de 50 mégapixels, une caractéristique rare sur le marché et comparée à ce qui se prépare chez les concurrents pour 2026. Cette taille de capteur permet selon le fabricant de capter un maximum de lumière, idéal pour les scènes nocturnes ainsi que pour la restitution fidèle des couleurs grâce au module Ultra Chroma.

Sur les deux modèles, on retrouve un ultra grand-angle de 40 mégapixels et un capteur spectral, voulant garantir un rendu colorimétrique détaillé, même dans les environnements à basse luminosité.

Mais la véritable révolution, selon la marque, c’est la présence d’un double téléobjectif périscopique intégré sur le Pura 80 Ultra. Celui-ci associe un prisme mobile à un capteur de 50 mégapixels, permettant d’atteindre deux niveaux de zoom optique (3,7x et 9,4x, équivalents à des focales de 83 mm et 212 mm). Grâce à ce système, il devient possible de réaliser des portraits cinématographiques et des gros plans d’une netteté saisissante sans sacrifice de la compacité de l’appareil.

Cette idée technique, encore peu courante ailleurs, dépasse selon Huawei les standards des grands concurrents comme Samsung (Galaxy S25 Ultra), Apple (iPhone 17 Pro Max) et Google Pixel 10 Pro XL. D’ailleurs, le score DxOMark du Pura 80 Ultra (175 points) le place comme LA nouvelle référence photographique pour 2025.

Le Pura 80 Pro se veut plus classique dans le domaine du zoom, doté d’un téléobjectif unique de 48 mégapixels avec une optique équivalente à 93 mm (zoom x4). Ce compromis entend répondre à la plupart des usages quotidiens sans pour autant concurrencer l’innovation du modèle Ultra. Toutefois, le reste des caractéristiques techniques — capteur principal, ultra grand-angle, écran, processeur, batterie — reste identique entre les deux modèles.

Design, écran et performance : le luxe et la robustesse au rendez-vous

Le design des nouveaux modèles, selon le fabricant, s’inspire de la joaillerie et de l’horlogerie haut de gamme, avec notamment l’intégration d’un anneau doré autour de l’objectif principal sur le Pura 80 Ultra. Les deux appareils proposent une finition soignée, une légère différence de coloris étant à noter entre le Pro et l’Ultra, ce dernier misant sur des éléments dorés plus marqués. En matière d’affichage, Huawei propose un écran OLED LTPO de 6,8 pouces pour les deux smartphones. Celui-ci garantit une luminosité jusqu’à 3000 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz, des chiffres élevés qui placent ces modèles parmi les meilleurs du secteur au niveau de la qualité d’affichage.​​

Côté performance, la puce Kirin 9020 gravée en 7 nm est au cœur des deux modèles. Elle accuse cependant un retard notable au niveau du GPU comparé aux processeurs Snapdragon 8 Elite Gen 5ou Apple A19 Pro de la même année, avec des performances en jeu 3 à 4 fois inférieures. Il est donc peu recommandé pour les utilisateurs avides de jeux vidéo exigeants. Néanmoins, le téléphone reste performant et réactif pour toutes les fonctions classiques d’un smartphone haut de gamme.

Parmi les autres caractéristiques annoncées par la marque, notez la présence du bouton AI Smart Controls offrant un accès instantané et personnalisé à des fonctions clés (appareil photo, lampe, IA), ainsi qu’un système de reconnaissance d’empreintes digitales placé sous l’écran. Notez également la résistance à l’eau et à la poussière avec une certification IP69) et la protection améliorée par la deuxième génération de verre Kunlun Crystal Armor sur le modèle Ultra, censée rendre l’appareil 16 fois plus résistant aux rayures et 2,5 fois plus robuste face aux chocs.​​

Autonomie, systèmes et restrictions : des compromis assumés

Les deux modèles sont équipés d’une batterie de 5170 mAh, avec un système de recharge filaire rapide à 100 W et sans-fil à 80 W, permettant de retrouver une autonomie en moins de 45 minutes en charge complète, tout en profitant de la charge inversée et du support eSIM (absente sur le précédent Pura 70). Sur le plan logiciel, les smartphones fonctionnent sous une version personnalisée d’Android avec la surcouche HarmonyOS de Huawei, mais restent privés de 5G. La marque cite des raisons réglementaires liées aux sanctions américaines pour expliquer cette absence, qui peut être un frein au vu du prix très élevé.​​

Pour l’installation d’applications, le Play Store Google est toujours absent d’origine, mais il est possible de le contourner par l’AppGallery et Aurora Store. Il reste cependant quelques limitations : impossibilité de coupler certains objets connectés comme les montres Wear OS.

Disponibilité et prix des Pura 80 Ultra et Pura 80 Pro

La série Huawei Pura 80 est disponible en France. Le Pura 80 Ultra est proposé au tarif de 1499 euros, dans une version dotée de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. De son côté, le Pura 80 Pro est commercialisé à 1099 euros, avec 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne. L’offre de lancement inclut jusqu’au 30 novembre une montre connectée Watch GT 5 offerte pour tout achat, ainsi que 12 mois de Huawei Care+ pour sécuriser l’investissement.