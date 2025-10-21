Huawei Watch Ultimate 2 : écouteurs FreeBuds Pro 4 offerts, 10% de remise et 35 € de moins sur une Scale3, et sans souci Google !

Design soigné, fonctionnalités avancées et compatibilité multi-plateformes : la Watch Ultimate 2 est un concentré de technologie qui permet d'enrichir l’expérience utilisateur, que vous soyez sur iPhone ou Android !

Huawei Watch Ultimate 2 : une montre connectée premium

Design et matériaux haut de gamme

La Watch Ultimate 2 de Huawei arbore un boîtier de 47,8 mm en métal liquide à base de zirconium, et un bracelet en fluoroélastomère bicolore bleu et blanc. Des mots compliqués pour dire que la finition soignée combine robustesse et élégance.

La montre propose des appels eSIM, GPS, ECG, ainsi qu'un suivi d’activité très complet pour le sport, et bien sûr des notifications connectées.

Taille : 47,8 mm

47,8 mm Matériau : Métal liquide à base de zirconium

Métal liquide à base de zirconium Fonctions : Appels eSIM, GPS, ECG, suivi santé et activité

Appels eSIM, GPS, ECG, suivi santé et activité Compatibilité : iOS et Android

Elle fonctionne parfaitement avec iOS et Android, et permet de profiter de tous les avantages d’une montre connectée moderne sans les limitations liées à Google que l'on rencontre sur les smartphones de la marque.

Trouver le smartphone idéal

La promotion Huawei :

Remises et cadeaux

10 % de remise sur la Watch Ultimate 2 avec le code A10WATCHU2 (valable du 09/10/2025 au 05/11/2025)

sur la Watch Ultimate 2 avec le code (valable du 09/10/2025 au 05/11/2025) FreeBuds Pro 4 offerts pour profiter d’un son de qualité et d’appels clairs

offerts pour profiter d’un son de qualité et d’appels clairs 35 € d’économies sur l’achat d’une Scale 3

sur l’achat d’une Scale 3 Multipass : abonnements offerts pour enrichir l’expérience

: abonnements offerts pour enrichir l’expérience Autre code A10HUAWEI25 (valable du 01/10/2025 au 31/12/2025) : 10 % de remise sur une sélection de produits + cadeau

Les FreeBuds Pro 4 offrent un son clair avec réduction de bruit IA et fonction anti-perte, tandis que la balance Scale 3 est un ajout très logique pour suivre votre santé en améliorant votre suivi fitness et bien-être.