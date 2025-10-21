Huawei Watch Ultimate 2 : écouteurs FreeBuds Pro 4 offerts, 10% de remise et 35 € de moins sur une Scale3, et sans souci Google !

Huawei frappe fort avec sa Watch Ultimate 2 : une montre connectée premium compatible iOS et Android, accompagnée d’un pack d’avantages qui rend cette offre particulièrement attractive. Entre les écouteurs FreeBuds Pro 4 offerts, la remise de 10 % et l’économie sur la Scale 3, c’est un vrai bon plan pour les amateurs de high-tech.

Rémi Deschamps - publié le 21/10/2025 à 07h00
La Huawei Watch Ultimate 2

Design soigné, fonctionnalités avancées et compatibilité multi-plateformes : la Watch Ultimate 2 est un concentré de technologie qui permet d'enrichir l’expérience utilisateur, que vous soyez sur iPhone ou Android !

Huawei Watch Ultimate 2 : une montre connectée premium

Design et matériaux haut de gamme

La Watch Ultimate 2 de Huawei arbore un boîtier de 47,8 mm en métal liquide à base de zirconium, et un bracelet en fluoroélastomère bicolore bleu et blanc. Des mots compliqués pour dire que la finition soignée combine robustesse et élégance.

J'obtiens la Watch Ultimate 2

La montre propose des appels eSIM, GPS, ECG, ainsi qu'un suivi d’activité très complet pour le sport, et bien sûr des notifications connectées.

  • Taille : 47,8 mm
  • Matériau : Métal liquide à base de zirconium
  • Fonctions : Appels eSIM, GPS, ECG, suivi santé et activité
  • Compatibilité : iOS et Android

Elle fonctionne parfaitement avec iOS et Android, et permet de profiter de tous les avantages d’une montre connectée moderne sans les limitations liées à Google que l'on rencontre sur les smartphones de la marque.

La promotion Huawei :

Remises et cadeaux

  • 10 % de remise sur la Watch Ultimate 2 avec le code A10WATCHU2 (valable du 09/10/2025 au 05/11/2025)
  • FreeBuds Pro 4 offerts pour profiter d’un son de qualité et d’appels clairs
  • 35 € d’économies sur l’achat d’une Scale 3
  • Multipass : abonnements offerts pour enrichir l’expérience
  • Autre code A10HUAWEI25 (valable du 01/10/2025 au 31/12/2025) : 10 % de remise sur une sélection de produits + cadeau

Les FreeBuds Pro 4 offrent un son clair avec réduction de bruit IA et fonction anti-perte, tandis que la balance Scale 3 est un ajout très logique pour suivre votre santé en améliorant votre suivi fitness et bien-être.

