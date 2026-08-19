Il coûtait 649 € : ce smartphone haut de gamme tombe à seulement 399 €

Le POCO F8 Pro avait déjà de sérieux arguments pour lui. Mais à 399 €, il devient franchement difficile à ignorer si vous cherchez un smartphone puissant, car il est l'un des très rares smartphones orientés puissance sous la barre des 400 € !

Sur AliExpress, le smartphone est actuellement affiché à 449 €, contre 519,78 € auparavant. Et il est possible de faire encore baisser la facture de 50 € grâce à un code promo.

Un code promo fait tomber le POCO F8 Pro à 399 €

Pour profiter du meilleur prix possible, il faut utiliser le code DSFR50 lors de la validation de la commande. Celui-ci permet d'obtenir 50 € de remise dès 349 € d'achat. Le smartphone étant affiché à 449 €, moins les 50 € de cette remise, il passe à un prix final de 399 €.

Pensez à bien vérifier que le code apparaît bien dans le récapitulatif de votre panier avant de payer.

À ce prix, on achète surtout des performances de smartphone haut de gamme

Pas besoin de rentrer dans une bataille de noms de processeurs pour comprendre l'intérêt du POCO F8 Pro : il possède une puce conçue pour les smartphones haut de gamme, la Snapdragon 8 Elite.

Ainsi, il est suffisamment puissant pour faire tourner les applications lourdes, par exemple les jeux mobiles 3D, ou pour jongler entre de nombreuses tâches, ce qui le rend adapté aux gamers et aux travailleurs qui cherchent à pouvoir faire du multitâche.

Le smartphone dispose également de 12 Go de mémoire vive. Une configuration qui lui laisse une belle marge pour les années à venir, d'autant plus qu'il est proposé avec 4 ans de mises à jour majeures d'Android et 6 ans de correctifs de sécurité.

Avec sa puce et ses 12 Go de RAM, dans 6 ans il sera toujours au top, ce qui en fait un vrai smartphone durable, or la durabilité serait le critère numéro 1 des consommateurs !

C'est précisément ce qui rend son prix de 399 € intéressant, on commence à se rapprocher des tarifs de certains smartphones de milieu de gamme, tout en conservant des performances et une durabilité dignes de modèles très haut de gamme.

Une grosse batterie de 6 210 mAh et un écran AMOLED 120 Hz

POCO n'a pas tout misé sur la puissance. L'autre gros argument du smartphone se trouve à l'intérieur : sa batterie de 6 210 mAh. Une capacité particulièrement véloce qui devrait rassurer ceux qui sollicitent beaucoup leur téléphone au cours de la journée.

Et lorsque vient le moment de le recharger, le POCO F8 Pro accepte une charge rapide de 100 W, ce qui est très au-dessus de ce que proposent Apple et Samsung. En plus d'avoir un gros réservoir, il se remplit extrêmement vite.

✅ Pourquoi l'offre est intéressante Prix final de 399 €

Performances haut de gamme

Écran AMOLED 120 Hz

Batterie XXL de 6 210 mAh

Recharge rapide 100 W ⚠️ Ce qu'il faut vérifier Code DSFR50 bien appliqué au panier

Version et stockage sélectionnés

Offre valable jusqu'au 26 août

La photo n'est pas oubliée avec trois capteurs à l'arrière

Les smartphones POCO sont surtout réputés pour leur rapport performances/prix, mais ce F8 Pro se montre également plus ambitieux en photographie.

Il embarque un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d'un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 2,5x et d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

La présence d'un véritable téléobjectif avec 50 Mpx est particulièrement appréciable. Il apporte davantage de polyvalence pour les portraits ou les sujets éloignés, là où de nombreux smartphones dans cette tranche de prix se contentent encore d'un zoom numérique et de peu de mégapixels pour les capteurs secondaires.

Plus de 250 € de moins que son prix de lancement

Avec le code DSFR50, le POCO F8 Pro est aujourd'hui disponible à 399 €. Cela représente plus de 250 € d'écart avec son tarif de lancement.

À ce niveau de prix, difficile de lui demander beaucoup plus : écran AMOLED 120 Hz, grosse batterie, recharge 100 W, véritable téléobjectif et surtout des performances de smartphone haut de gamme.