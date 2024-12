Il frôle les 400 € chez ce marchand, le Pixel 8a est disponible à petit prix pour Noël !

Le Google Pixel 8a est ce qu'on pourrait appeler une "version light" du Pixel 8, mais ne vous y trompez pas : "light" ici rime avec compact, pas avec compromis. Ce modèle plus petit conserve une puce performante et des composants haut de gamme, le tout pour un prix plus bas.

Il s’impose ainsi comme l’un des rares smartphones à offrir un format compact digne d’un iPhone, mais à un tarif bien plus accessible.

Fiche Technique du Google Pixel 8a

Écran OLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Google Tensor G3

8 Go de mémoire vive non extensibles

128 Go, ou 256 Go de stockage interne

Triple capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur frontal 13 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 18 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14

Le Google Pixel 8a coche toutes les cases pour ceux qui recherchent un smartphone polyvalent, compact et performant, avec un réel penchant pour la photographie. Grâce à son petit format, il est très pratique à transporter, sans pour autant faire de concessions sur les performances qu’il propose.

Côté photo, nous tenons l’un de ses gros points fort : son IA de post-traitement transforme vos clichés, qu’ils soient pris en plein jour ou en basse lumière. Et pour couronner le tout, sa puce haut de gamme Tensor assure une fluidité exemplaire, que ce soit pour vos applications, vos jeux ou vos tâches du quotidien.

Retrouvez notre test du Google Pixel 8a !

C’est sur Rakuten que vous pouvez trouver le Google Pixel 8a à presque 400 €. Un prix bas pour ce smartphone qui est le dernier modèle « a » du moment chez Google. Il s'agit d'une version américaine importée compatible avec tous les opérateurs français.