Il n’en reste plus beaucoup ! Numéro 1 sur Amazon, ce smartphone à petit prix, fait mieux qu'Apple et Samsung

Xiaomi est encore numéro 1 sur Amazon avec ses smartphones Redmi Note dans la catégorie « Smartphones et téléphones portables débloqués ». Encore, car la gamme avait déjà réussi l’exploit avec sa génération précédente, toujours devant Samsung et sa gamme A qui est pourtant une référence importante et le concurrent direct de Xiaomi sur le marché du milieu de gamme.

C’est le Xiaomi Redmi Note 13 Pro en version 4G qui réussit donc à devenir numéro 1 sur la plateforme et on comprend pourquoi avec une offre à 203 € seulement !

Que Xiaomi se place devant Apple et Samsung sur Amazon ne vient que confirmer les chiffres de Counterpoint Research qui révèle que Xiaomi est 2e devant Apple et derrière Samsung pour le mois d'août 2024 en termes de ventes de smartphones. Reste à voir sur l'année entière quels seront les performances globales de la firme chinoise.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Malgré son tout petit prix, le Xiaomi Redmi Note 13 pro est bel et bien un milieu de gamme, et même un excellent. Il propose un grand écran Amoled, 8 Go de RAM, 5000 mAh de batterie… Bref, il en a dans le ventre propose bien plus que l’essentiel. En plus de cela, il possède un excellent appareil photo.

Un appareil à mettre dans sa liste pour tous ceux qui souhaitent un appareil polyvalent à petit prix et quine savent pas lequel choisir parmi la pléthore d'appareils sur le marché.

Si vous souhaitez rentrer dans le détail de ce que propose cet appareil, vous pouvez retrouver notre test détaillé à propos du Xiaomi Redmi Note 13 Pro.

Une promo à ne pas rater sur Amazon !

Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que très peu d’exemplaires du Xiaomi Redmi Note 13 Pro à 203 € sur Amazon.

Il s’agit d'après nous d’une excellente offre au regard des différents articles que nous avons déjà réalisés pour vous conseiller des bons plans autour de cet appareil, car elle est sous le prix moyen que l'on peut trouver pour ce smartphone.