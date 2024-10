Il ne reste que deux jours ! Fnac casse la baraque avec le Samsung Galaxy Fold 5 pliant à moitié prix !

Samsung est devenu le roi du smartphone pliant grâce à sa gamme Z. C’est notamment avec la 5e génération de Z, les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5, que le géant Coréen a réussi à se démarquer en proposant des smartphones atypiques, mais aussi très puissants proposant une véritable plus-value.

Fiche technique du Samsung Galaxy Fold 5

Écran principal : Écran pliable AMOLED de 7,6 pouces avec résolution Fll HD+ et taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

: Écran pliable AMOLED de 7,6 pouces avec résolution Fll HD+ et taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 Mémoire RAM : 12 Go de RAM

: 12 Go de RAM Stockage interne : 256 Go, 512 Go ou 1 To

: 256 Go, 512 Go ou 1 To Caméra arrière : Triple caméra avec capteurs 50MP+12MP+10MP

: Triple caméra avec capteurs 50MP+12MP+10MP Caméra frontale : 10 MP sous l'écran interne, 4MP sous l'écran externe

: 10 MP sous l'écran interne, 4MP sous l'écran externe Batterie : 4400 mAh, charge rapide 25W

Le Galaxy Fold 5 a la particularité de se plier non pas comme un smartphone à clapet, mais de façon verticale, à la manière d’un livre. Cela lui permet de proposer un écran de presque la dimension d’une tablette une fois déplié.

En plus de cela, il propose l’une des meilleures puces du marché la Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2, mais ajouté à 12 Go de RAM ! Et pour couronner le tout, l’offre actuelle porte sur la version avec 512 Go de stockage.

Une offre à ne pas manquer pour les fans de smartphones pliants

La Fnac propose donc le Galaxy Z Fold 5 avec 50 % de réduction, le faisant passer de 1999 € à 999 €. 1000 € de réduction pour ce très haut de gamme qui profite en plus de tous les avantages Fnac : garantie, retrait en magasin ou livraison gratuite à domicile, SAV, etc.