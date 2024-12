Il passe de 501 € à 244 € sur Amazon ! Ce Xiaomi 5G avec écran AMOLED et 8 Go de RAM est à prix cassé

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est l'appareil le plus puissant de la gamme Redmi Note 12 ! Cette série a connu un immense succès, notamment sur des plateformes comme Amazon, où ses successeurs, les Redmi Note 13 Pro.

Aujourd’hui, le Redmi Note 12 Pro Plus est proposé à 244 € sur Amazon, un excellent prix pour ce modèle ultra-complet.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus montre qu’il est tout à fait possible d’obtenir une expérience satisfaisante sans se tourner vers le haut de gamme. Avec une fiche technique très avancée pour un smartphone de milieu de gamme, il offre une puissance et des fonctionnalités qui rivalisent avec des modèles bien plus coûteux.

Preuve que performance et prix raisonnable peuvent aller de pair !

Quelle offre pour le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus ?

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est disponible sur Amazon pour 244 € alors que le prix conseillé par le vendeur est de 501 € (bien que nous pouvons le trouver à 251 € en ce moment sur le site de Xiaomi). En plus de cela, il est possible de payer en 4 fois et la livraison est gratuite.