Il se sont trompés de prix ? L’iPhone 16e affiché au tarif d’un simple milieu de gamme

L'iPhone 16e est sorti bien plus cher que nous l'espérions... Mais, quand il s'affiche à moins de 550 €, là, c'est un gros OUI. « Oui, oui, oui », comme dirait Julien.

Rémi Deschamps - publié le 17/09/2025 à 12h15
L'iPhone 16e, une fois en main, on ne le lâche plus.

Lancé en février par Apple, l'iPhone 16e est sorti comme une alternative abordable à la gamme principale de la marque. Problème, 719 €, ce n'est pas ce qu'on peut qualifier d'abordable pour le commun des mortels. 

Un prix qui a vite diminué, puisqu'il est disponible pour moins de 550 € 7 mois plus tard, bien plus bas pour du haut de gamme « accessible ».

 

Quels sont les avantages de l'iPhone 16e par rapport aux autres iPhone ?

Pour son modèle « Mini », Apple a misé sur l'essentiel premium, c'est-à-dire qu'il fait des concessions, mais conserve uniquement des caractéristiques haut de gamme. Il n'est donc pas question de réduire le prix en utilisant des matériaux moins nobles ou des composants moins optimisés. 

Nous avons donc droit à :

  • Écran : 6,1 pouces, 120 Hz, OLED
  • Bloc photo : Un capteur 48 Mpx à l'avant et 12 Mpx à l'arrière
  • Batterie : 3279 mAh, 41 heures d'autonomie

Notre analyse : L'iPhone 16e a deux points forts. Il propose un petit format d'écran, pour un usage à une main typique des iPhone, et une très belle autonomie de 41 h (selon sa fiche énergétique EPREL).

 

Où se procurer l'iPhone 16e au meilleur prix ?

En ce moment, il ne fait absolument aucun doute que c'est auprès de la plateforme de marketplace japonaise Rakuten que l'iPhone 16e est à son meilleur prix. 549 € au lieu de 716 €, et en version neuve, avec garantie ainsi que livraison rapide et gratuite.

Il s'agit bien du modèle A3409, c'est-à-dire la version européenne que l'on retrouve en France 

Le smartphone est vendu par ONEPRO, noté 4,8/5, ce qui est une excellente moyenne. De plus, il est possible de payer en plusieurs fois, et même sans frais via PayPal.

 

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Apple iPhone 17
Guide d'achat

iPhone 17 Series : les nouveaux Apple sont déjà disponibles en précommande !

15/09/2025
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Guide d'achat

Trois smartphones pas chers et multimédias "friendly" pour les étudiants

14/09/2025
Google Pixel 10
Guide d'achat

Les trois smartphones du moment à ne pas rater : Samsung, Apple et Google préparent l'avenir ?

14/09/2025
Apple iPhone 17
Guide d'achat

iPhone 17 VS iPhone 16 : Révolution ou immobilité chez Apple ?

13/09/2025