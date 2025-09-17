Il se sont trompés de prix ? L’iPhone 16e affiché au tarif d’un simple milieu de gamme

Lancé en février par Apple, l'iPhone 16e est sorti comme une alternative abordable à la gamme principale de la marque. Problème, 719 €, ce n'est pas ce qu'on peut qualifier d'abordable pour le commun des mortels.

Un prix qui a vite diminué, puisqu'il est disponible pour moins de 550 € 7 mois plus tard, bien plus bas pour du haut de gamme « accessible ».

Quels sont les avantages de l'iPhone 16e par rapport aux autres iPhone ?

Pour son modèle « Mini », Apple a misé sur l'essentiel premium, c'est-à-dire qu'il fait des concessions, mais conserve uniquement des caractéristiques haut de gamme. Il n'est donc pas question de réduire le prix en utilisant des matériaux moins nobles ou des composants moins optimisés.

Nous avons donc droit à :

Écran : 6,1 pouces, 120 Hz, OLED

6,1 pouces, 120 Hz, OLED Bloc photo : Un capteur 48 Mpx à l'avant et 12 Mpx à l'arrière

Un capteur 48 Mpx à l'avant et 12 Mpx à l'arrière Batterie : 3279 mAh, 41 heures d'autonomie

Notre analyse : L'iPhone 16e a deux points forts. Il propose un petit format d'écran, pour un usage à une main typique des iPhone, et une très belle autonomie de 41 h (selon sa fiche énergétique EPREL).

Où se procurer l'iPhone 16e au meilleur prix ?

En ce moment, il ne fait absolument aucun doute que c'est auprès de la plateforme de marketplace japonaise Rakuten que l'iPhone 16e est à son meilleur prix. 549 € au lieu de 716 €, et en version neuve, avec garantie ainsi que livraison rapide et gratuite.

Il s'agit bien du modèle A3409, c'est-à-dire la version européenne que l'on retrouve en France

Le smartphone est vendu par ONEPRO, noté 4,8/5, ce qui est une excellente moyenne. De plus, il est possible de payer en plusieurs fois, et même sans frais via PayPal.