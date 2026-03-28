Il vient d'obtenir la médaille d'or : ce smartphone fait les meilleurs selfies au monde et c'est loin d'être son seul atout

Il a obtenu le meilleur score pour les performances de sa caméra avant suite aux études menées par DXOMARK, c'est de l'iPhone 17 Pro dont nous allons parler dans cet article.

Rémi Deschamps - publié le 28/03/2026 à 12h15
L'iPhone 17 Pro numéro 1 du selfie

Le verdict des experts de DXOMARK est tombé. L'iPhone 17 Pro occupe la première place du classement mondial DXOMARK pour sa caméra frontale. Avec un score record, il est donc la référence pour les créateurs de contenu, mais aussi les amateurs d'autoportraits.

Cette distinction vient conforter les efforts d'Apple sur leur traitement d'image et l'intégration de nouveaux capteurs sous l'écran. Mais au-delà de ses performances en façade, ce modèle Pro propose une fiche technique qui redéfinit les standards de l'année.

 

Une caméra frontale qui survole la concurrence

Pour obtenir cette médaille d'or, l'iPhone 17 Pro a dû exceller dans des conditions variées.

Les tests mettent en avant une gestion de l'exposition parfaite, même à contre-jour, et un rendu des tons de peau d'une précision chirurgicale. La mise au point automatique, particulièrement réactive, assure une netteté constante que l'on soit seul ou en groupe.

Catégorie de testPerformance iPhone 17 Pro
Score Selfie DXOMARKN°1 Mondial
Vidéo caméra avant4K 60 fps avec stabilisation Pro
Rendu des texturesNiveau de détail élevé sans bruit numérique

Plus qu'un simple champion de l'autoportrait

Si la médaille d'or concerne la partie selfie, l'iPhone 17 Pro brille également par son nouvel écran ProMotion dont les bordures ont quasiment disparu. Équipé de la puce A19 Pro, il gère les applications et les jeux vidéo impeccablement.

  • Châssis en titane : Une structure toujours aussi légère et résistante pour une prise en main optimale.
  • Autonomie renforcée : Une gestion de l'énergie améliorée permettant de tenir largement plus d'une journée intensive.
  • Système iOS 26 : Une intégration logicielle parfaite avec de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle pour la retouche photo.

L'analyse de la rédaction : L'iPhone 17 Pro ne se contente pas de dominer un classement. Sa position de leader sur la partie selfie est le reflet d'une maîtrise technologique globale.

Si vous êtes intéressé par ce modèle, consultez les offres ci-dessous pour trouver le prix le plus bas en fonction des stocks disponibles.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Marre des écrans géants ? Voici les 3 seuls vrais smartphones compacts de 2026 qui tiennent (vraiment) dans une seule main

28/03/2026
Honor Magic8 Lite
Guide d'achat

48h d’autonomie réelle : on a testé les 3 seuls smartphones qui ne vous lâcheront pas durant un week-end prolongé

27/03/2026
Motorola Signature
Test

Test du Motorola Signature : le flagship discret qui marque des points

27/03/2026
Nothing CMF Phone 1
Guide d'achat

Moins de 200 € : les seuls modèles qui valent vraiment votre argent en mars 2026

27/03/2026