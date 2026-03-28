Il vient d'obtenir la médaille d'or : ce smartphone fait les meilleurs selfies au monde et c'est loin d'être son seul atout

Le verdict des experts de DXOMARK est tombé. L'iPhone 17 Pro occupe la première place du classement mondial DXOMARK pour sa caméra frontale. Avec un score record, il est donc la référence pour les créateurs de contenu, mais aussi les amateurs d'autoportraits.

Cette distinction vient conforter les efforts d'Apple sur leur traitement d'image et l'intégration de nouveaux capteurs sous l'écran. Mais au-delà de ses performances en façade, ce modèle Pro propose une fiche technique qui redéfinit les standards de l'année.

Une caméra frontale qui survole la concurrence

Pour obtenir cette médaille d'or, l'iPhone 17 Pro a dû exceller dans des conditions variées.

Les tests mettent en avant une gestion de l'exposition parfaite, même à contre-jour, et un rendu des tons de peau d'une précision chirurgicale. La mise au point automatique, particulièrement réactive, assure une netteté constante que l'on soit seul ou en groupe.

Catégorie de test Performance iPhone 17 Pro Score Selfie DXOMARK N°1 Mondial Vidéo caméra avant 4K 60 fps avec stabilisation Pro Rendu des textures Niveau de détail élevé sans bruit numérique

Plus qu'un simple champion de l'autoportrait

Si la médaille d'or concerne la partie selfie, l'iPhone 17 Pro brille également par son nouvel écran ProMotion dont les bordures ont quasiment disparu. Équipé de la puce A19 Pro, il gère les applications et les jeux vidéo impeccablement.

Châssis en titane : Une structure toujours aussi légère et résistante pour une prise en main optimale.

Une structure toujours aussi légère et résistante pour une prise en main optimale. Autonomie renforcée : Une gestion de l'énergie améliorée permettant de tenir largement plus d'une journée intensive .

Une gestion de l'énergie améliorée permettant de tenir . Système iOS 26 : Une intégration logicielle parfaite avec de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle pour la retouche photo.

L'analyse de la rédaction : L'iPhone 17 Pro ne se contente pas de dominer un classement. Sa position de leader sur la partie selfie est le reflet d'une maîtrise technologique globale.

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