Ils ont essayé d'éclipser ce nouveau Xiaomi haut de gamme, mais il est toujours là et disponible avec une très bonne réduction

Xiaomi a lancé récemment deux nouveaux appareils haut de gamme, les Xiaomi 14T et 14T Pro. Une occasion pour la concurrence de faire une sortie surprise le même jour. Eh oui, Samsung semble s’être saisie de l’occasion pour lancer son fameux Galaxy S24 FE.

Était ce une occasion pour faire de l’ombre aux nouveaux appareils de Xiaomi ? Difficile de l’affirmer, mais la concordance des temps semble parfaitement se conjuguer. Toujours est-il que les Xiaomi 14T et en particulier le modèle Pro, sont d’excellent modèles qui méritent qu’on y prête attention !

La fiche technique du Xiaomi 14T Pro

Taille : 6,67 pouces

6,67 pouces Définition : 1220 x 2712

1220 x 2712 Dimensions : 160.4x75.1x8.4 mm

160.4x75.1x8.4 mm Processeur : MediaTek Dimensity 9300+

MediaTek Dimensity 9300+ Puce graphique : Immortalis-G720 MC12

Immortalis-G720 MC12 Liste capteurs : 50 Mpx (ƒ/ 1.6), 8 Mpx (ƒ/2.2), 2 Mpx (ƒ/ 2.4)

Le Xiaomi 14T Pro est un smartphone que l’on pourrait comparer au Galaxy S24, le smartphone débutant le haut de gamme de Samsung. Il s’agit donc d’une belle comparaison. L'appareil propose ainsi des composants de très bonne qualité avec un écran Amoled plutôt grand, le rendant très agréable pour le streaming ou le gaming.

Il est doté d’un processeur de MediaTek couplé à 8Go de Ram, le tout étant extensible virtuellement en cas de besoin de plus de puissance. Autre gros point fort : le Xiaomi 14 T Pro possède des capteurs photo développés en collaboration avec Leica, le célèbre constructeur d'appareils photo, lui conférant ainsi une qualité d'image très appréciable !

Il s’agit d’un bon smartphone haut de gamme qui ne cherche pas à révolutionner le marché, mais à proposer une véritable bonne alternative à prix raisonnable.

Où se procurer le Xiaomi 14T Pro ?

C’est sur Amazon que vous pouvez trouver le meilleur prix pour le Xiaomi 14T Pro en ce moment puisqu'il est proposé pour 687 € au lieu de 801 € sur le site de son constructeur. Il est possible de payer jusqu’en 24 fois et il s’agit d'une version noire avec en plus 512 Go de stockage !

La version 512 Go étant à 901 € sur le site de Xiaomi, il s’agit d’une réduction d'autant plus importante.