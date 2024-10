Photo smartphone : de combien de mégapixels avez-vous besoin ?

À partir de combien de mégapixels ai-je un bon capteur photo ?

Ce qui peut sembler évident pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres. Aujourd'hui, si l'on souhaite comprendre en profondeur le fonctionnement d'un smartphone, s'y connaître en ondes radiophoniques est bien loin d'être suffisant !

Écran, processeur, batterie ou encore ce qui nous intéresse dans ce guide, appareil photo, sont autant de sujets qui coexistent au sein d'un même appareil, et font pourtant appel à des disciplines et savoirs théoriques biens différents !

Revenons donc aux bases. Pour comprendre à quoi servent les mégapixels d'un capteur photo, il faut avant tout se demander ce qu'est un pixel !

Le pixel, de « picture element », dans la langue de Kurt Russel, est l'unité de mesure des « éléments d'image », dans celle de Belmondo. Concrètement, ce que l'on désigne par 1 pixel, est une forme composée d'une couleur primaire (rectangulaire ou carrée dans la plupart des cas) qui va s'ajouter à d'autres pour créer une image numérique, par exemple une photo numérique.

Pour vous donner une idée, le fonctionnement des pixels est similaire à la technique employée par les artistes du mouvement pointilliste. Prenons l'exemple fameux d'Un Dimanche après-midi à l’île de la Grande Jattele de Georges Seurat. Cette œuvre est composée d'un très grand nombre de points de couleurs peints les uns aux côtés des autres, mais qui ne se superposent pas.

Représentation en pixel art inspirée d'Un Dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte de Georges Seurat

En vous approchant de la toile, vous voyez donc des points de couleurs divisés (on qualifie parfois ce mouvement de divisionnisme), mais en vous en éloignant, ces points semblent s'unir et former un paysage empli de personnages dans un parc. Une illusion d'optique !

Eh bien, une image numérique est composée exactement de la même manière ! En approchant votre œil de très près d'un écran, vous devriez pouvoir apercevoir des carrés de couleur, indépendants et divisés, collés les uns aux autres, les fameux pixels. En vous en éloignant, vous ne verrez plus qu'une image unie, votre image numérique.

Dans cette logique, plus les pixels sont nombreux, plus l'image est de bonne qualité, car ce qui est représenté sera plus précis et nuancé ! C'est ce qu'on appelle la définition de l'image.

Et donc... qu'est-ce qu'un mégapixel ?

Un mégapixel, est l'unité de mesure pour 1 million de pixels !

Un capteur photo proposant 50 mégapixels vous permet de créer des images numériques composées de 50 millions de petits carrés de couleurs ! Bien loin des points de couleurs que réalisaient les néo-impressionnistes pour leurs œuvres !

Maintenant, que nous savons comment fonctionne les mégapixels, il est temps de répondre à notre question !

« À partir de combien de mégapixels ai-je un bon capteur photo ? »...

Si le nombre de mégapixels est un bon indicateur, puisqu'il permet de savoir quel sera la définition d'une photo prise par le capteur, en revanche, cela ne donne aucun autre indice, par exemple sur les couleurs, la lumière, la profondeur de champ, etc.

Il est donc impossible de dire si le capteur est bon, avec seulement les mégapixels !

Notre avis : Malgré ce constat, nous vous recommandons tout de même un capteur principal d'au moins 12 mégapixels, un chiffre atteint par presque tous les smartphones sortis cette année.

Les autres caractéristiques importantes à regarder

La gestion de la lumière : un facteur décisif

Les mégapixels sont loin d'êtres les seuls à influer sur le résultat d'une photo. La gestion de la lumière est au moins aussi importante, si ce n'est plus, et de nombreux paramètres sur votre smartphone vont avoir leur rôle. Les voici :

L'ouverture focale

L'ouverture focale est très importante, car c'est grâce à elle que vous allez pouvoir régler votre profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est notamment ce qui permet qu'il y ait du flou ou non, autour de ce que vous photographiez.

L'ouverture focale, noté ƒ/ N, (par exemple « ƒ/ 2,1 »), est concrètement l'ouverture du diaphragme de votre capteur. Imaginez que celui-ci fonctionne comme un œil, plus l'iris est ouvert plus la lumière peut rentrer, et plus il est petit, moins la lumière rentre. Cette ouverture contribue avec d'autres éléments à ce que vos photos de nuit soient de meilleure qualité.

Une grande ouverture : ƒ/(moins de 2) = petite profondeur de champ (beaucoup de flous), idéal pour les portraits ; mais aussi les photos de nuit ! Une faible ouverture : ƒ/(plus de 2) = grande profondeur de champ = parfait pour les paysages car tout est net

Longueur focale et zoom

La longueur focale, est ce que certains appellent parfois le « zoom », bien que techniquement, le terme de zoom soit un abus de langage dans ce contexte, car la longueur focale est fixe. Il s'agit en réalité de l'écart entre les deux lentilles d'un capteur, ce qui permet, comme avec une longue-vue, de voir plus ou moins loin selon le capteur.

On en trouve par exemple de 18 mm, 50 mm ou 200 mm.

Toutefois, il est rare que la taille de la longueur focale soit indiquée de cette façon pour un smartphone. Les constructeurs parlent de téléobjectif pour les capteurs ayant une focale longue permettant de voir loin, et de grand-angle pour les courte qui permettent de près et sur les côtés. Ce sont ces longueurs qui permettent de voir plus loin ou plus large !

Un smartphone avec plusieurs capteurs vous offre plus de possibilités pour faire varier la longueur focale en passant de l'un à l'autre !

Le Zoom, quant à lui, est directement lié à la longueur focale, à la différence que le zoom n'est pas fixe et peut faire varier la longueur d'un même capteur. Il n'y a donc plus besoin de passer d'un capteur à l'autre.

S'il est optique, il s'agit d'une véritable action mécanique qui rapproche ou éloigne les lunettes de l'objectif, ce qui a pour effet de faire varier la longueur focale. Vous pouvez ainsi voir plus ou moins loin selon votre choix !

En revanche, s'il est numérique, il n'y a pas d'action mécanique. On peut dire que le zoom numérique va simplement agrandir les pixels de l'image, donnant l'illusion de voir plus loin, mais dégradant le rendu final au passage.

Notre avis : Nous conseillons de ne pas utiliser le zoom numérique et de préférer passer d'un capteur à l'autre en fonction de la longueur focale désirée. Pour une qualité maximale, il est préférable que votre smartphone possède plusieurs capteurs avec des longueurs focales différentes, ou moins de capteurs, mais un zoom optique !

La taille du capteur photo

La taille du capteur, bien que très rarement mentionnée, est un autre facteur important pour le rendu final. Plus celui-ci est grand, plus la qualité de la photo sera haute, car il vous permet de capter plus de lumière.

La taille d'un capteur est exprimée sous forme d'une fraction : par exemple un capteur 1/2.1 est plus grand qu'un capteur de taille 1/2.5.

N'oublions pas la taille des photosites

Il s'agit des cellules photoélectriques composant votre capteur ! Une photo a beaucoup à voir avec la gestion de la lumière, comme nous l'avons vu, et encore une fois les photosites jouent un rôle important dans captation de la lumière. Plus ceux-ci sont larges plus la lumière passe.

Conseil : On donne la taille des photosites en micromètre. Par exemple des photosites de 1.3 μm sont plus petit et donc laisse passer moins de lumière qu'ils font 1.5 μm.

L'Exposition

L'exposition correspond à la luminosité de l'image. Si elle est surexposée, par exemple à cause d'un contre-jour, la lumière est « brûlée », les hautes lumières seront trop lumineuses, diluant le reste des teintes. À l'inverse, une photo sous-exposée sera trop sombre.

L'exposition est souvent automatique sur un smartphone, ce qui peut entraîner le déclenchement automatique de votre flash pour ajouter de la lumière et obtenir une bonne exposition. Il existe souvent des modes avancés qui vous permettent de gérer manuellement l'exposition pour un rendu plus fin !

La sensibilité ISO

Très liée à l'exposition, la sensibilité ISO correspond à la sensibilité de votre capteur à la lumière. Plus elle est élevée plus votre image est claire, mais pourra entraîner du bruit, cette sorte de neige, et plus elle est basse, plus elle est sombre, mais avec un rendu plus net.

Conseil : Un contrôle manuel de l'ISO peut-être un véritable atout pour gérer les photos de nuits et éviter le bruit sur vos images.

Vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation correspond au temps nécessaire à la lumière pour passer dans le capteur. On parle également de temps de pose. Bien que nous ne sommes plus au temps du Daguerréotype nécessitant pendant des heures à ne pas bouger pour capturer une seule image, la durée d'exposition a une véritable importance pour obtenir des images nettes, par exemple pour photographier des objets mouvants.

Plus la durée d'exposition est basse, plus l'image est nette et inversement.

Conseil : Certains smartphones proposent un contrôle manuel, ce qui permet de modifier avec la vitesse d'obturation. Par exemple, les photos de nuit demandent une vitesse plus basse bien que le résultat soit moins net.

Stabilisation optique OIS

La stabilisation optique porte bien son nom puisqu'il s'agit d'un système physique qui vient, comme son nom le laisse entendre, stabiliser la lentille du capteur photo en compensant les mouvements de l'utilisateur tenant son smartphone.

Il existe aussi des stabilisations numériques. Dans ce cas-là, le processus n'est pas mécanique, mais, comme son nom l'indique également, géré numériquement !

Conseil : Les deux technologies peuvent être de qualité gale, toutefois un stabilisateur numérique a plus de chance d'être de moins bonne qualité qu'un stabilisateur optique.

Les couleurs d'une photo

En plus des mégapixels et de la gestion de la lumière, il ne faut pas oublier que nous sommes passé à la couleur depuis 1848 avec les images photochromatiques du physicien Edmond Becquerel. Un bon capteur de smartphone se doit donc de gérer correctement les couleurs !

La balance des blancs

Une bonne couleur, c'est avant tout une bonne « température ». C'est là qu'intervient la balance des blancs. On parle aussi de couleurs chaudes ou froides, d'où le terme de température de la couleur. Si les couleurs balancent vers le bleu, elles sont froides, vers le jaune, elles sont chaudes.

On recherche généralement un entre-deux pour atteindre des couleurs réalistes, mais les artistes peuvent au contraire chercher à « déformer » les couleurs pour s'éloigner de la réalité et atteindre des résultats saisissants.

Bien souvent, le réglage est automatique, mais pouvoir y accéder manuellement est utile pour ceux qui cherchent une plus grande maitrise du résultat.

Conseil : C'est ce paramètre qui fait que sur les capteurs anciens ou bas de gamme, les couleurs d'une photo ne ressemblent pas à celle de la réalité et qu'elle sont trop jaunes (chaudes) ou trop bleues (froides).

Le mode HDR

La couleur est également une histoire de contraste, c'est là que le High Dynamic Range, ou HDR, pour « plage dynamique élevée » dans la langue de Baudelaire, va intervenir pour élargir la gamme de contraste des couleurs.

Contrairement à la plupart des éléments précédents, le HDR n'est pas nécessaire pour le fonctionnement d'un capteur photo, mais sa présence permet de rendre les couleurs plus sombres et plus claires, ce qui permet des photos plus « belles ».

Avec et sans mode HDR - Dall-E

C'est lui qui va également corriger automatiquement les couleurs d'une image surexposée ou sous-exposée ! Il s'agit donc d'un atout essentiel pour les amateurs de belles photographies.

Comment bien choisir l'appareil photo de son smartphone ?

Mégapixels, gestion des lumières et couleurs sont tout autant des critères importants, mais nous ne pouvons pas tous nous permettre de dépenser plus de 1000 € dans un smartphone afin de s'assurer que toutes les fonctionnalités que nous venons de vous présenter seront poussées au max.

Alors comment savoir si le capteur photo d'un smartphone vous contentera ?

Si vous cherchez un bon appareil photo, sans avoir besoin du meilleur possible sur le marché, il n'y a pas besoin de regardez en détail tous les éléments cités précédemment :

Vérifiez que le capteur principal possède un minimum de 12 Mpx, et que son ouverture focale est sous les ƒ/2.0. Aujourd'hui, c'est le cas de presque tous les smartphones milieu et haut de gamme.

Sans être à la pointe de la technologie, cela vous assurera des photos de bonne qualité.

Vous pouvez également vérifier qu'il a au moins deux objectifs , un grand angle et un téléobjectif ou, si ce n'est pas le cas, au moins un zoom optique sur votre capteur, au risque de vous retrouver limité.

, un grand angle et un téléobjectif ou, si ce n'est pas le cas, au moins un sur votre capteur, au risque de vous retrouver limité. N'hésitez pas à vous renseigner sur l'efficacité du logiciel de traitement des images, un élément très important à prendre en compte si vous n'êtes pas féru de photographie, car il vous permet d'obtenir des photos de belle qualité sans avoir besoin de régler les paramètres manuellement.

Les iPhone et Pixel de Google sont excellents dans ce domaine !

Toutefois, pour ceux qui veulent un rendu plus professionnel, avoir accès aux paramètres manuels est important.

Les meilleurs photophones proposent donc les deux, et cela même sur des smartphones milieu de gamme.

Notre avis : Testez par vous-même ! Aujourd'hui, de nombreux smartphones, dès le milieu de gamme, sont compétents dans ce domaine, et, dans une certaine mesure, la qualité d'une photo est autant une question d'appréciation que de qualité de l'appareil. Il existe des différences de colorations ou de lumière en fonction des marques et chacun possède ses préférences sur ces points !

Quel est le meilleur smartphone du moment en photographie ?

Si vous ne cherchez pas un bon photophone, mais LE meilleur, d'après DxOmark, c'est vers le Honor Magic 6 Pro qu'il faut se tourner. L'appareil propose le meilleur ensemble de capteur photo avant et arrière en Europe !

DxOmark est un site de test et de notation recherchant la plus grande objectivité grâce à une méthodologie mêlant de nombreuses mesures en laboratoires à des scores d'expérience utilisateur afin d'assurer que les composants des appareils soient puissant, mais aussi pratiques.