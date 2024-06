iOS 18 va bientôt débarquer, voici ce qui va changer

Lors de sa conférence annuelle WWDC 2024, Apple a donc dévoilé iOS 18, la prochaine version de son système d'exploitation mobile pour iPhone. Considérée comme l'une des plus importantes mises à jour depuis le lancement du premier iPhone, iOS 18 apporte son lot de nouveautés, avec un accent mis sur l'intelligence artificielle et la personnalisation.

En effet, l'une des évolutions les plus visibles concerne l'écran d'accueil. Les utilisateurs pourront enfin placer leurs icônes d'applications librement, en laissant des espaces vides s'ils le souhaitent. Fini l'obligation de remplir l'écran de gauche à droite et de haut en bas. De plus, il sera possible de teinter les icônes en mode sombre pour un affichage plus reposant et harmonieux.

L'app Photos fait peau neuve et du mieux dans Mail et Messages

L'application Photos bénéficie de sa refonte la plus importante depuis son lancement. L'interface a été repensée avec une vue unifiée combinant grille de photos et collections intelligentes. Ces dernières regroupent automatiquement les clichés par thèmes : personnes, voyages, animaux, etc. Un nouveau carrousel mettra en avant quotidiennement les meilleurs moments. Enfin, un outil de nettoyage basé sur l'IA permettra de supprimer facilement les éléments indésirables en arrière-plan.

Côté communication, l'app Mail s'inspire de la concurrence en catégorisant automatiquement les emails : primaire, transactions, promotions... Cela facilitera le tri et la gestion de sa boîte de réception. Dans Messages, on pourra ajouter des effets de texte animés, programmer l'envoi de SMS et réagir avec n'importe quel emoji. La messagerie par satellite, jusqu'ici réservée aux situations d'urgence, pourra être utilisée pour communiquer de façon standard.

L'intelligence artificielle s'invite partout

Mais la vraie star d'iOS 18, c'est l'intelligence artificielle, qu'Apple nomme "Apple Intelligence". Développé à partir d’un accord avec OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, Apple intègre des pointes d’IA dans son écosystème. Ainsi, Siri devient bien plus malin, avec une meilleure compréhension du langage naturel et du contexte. Il pourra prendre en compte les requêtes précédentes pour mieux cerner les demandes. L'IA générative permettra de créer des images avec l'app Image Playground, en décrivant simplement ce que l'on souhaite. On pourra même générer ses propres emojis personnalisés, baptisés Genmoji.

Autres nouveautés pratiques

Parmi les autres évolutions notables, on peut citer un nouveau Centre de contrôle personnalisable, la possibilité de verrouiller certaines apps avec Face ID, des améliorations pour la domotique dans l'app Maison (accès invité, déverrouillage automatique...) et même un bouton d'arrêt rapide de l'iPhone.

Disponible en version bêta dès maintenant pour les développeurs, iOS 18 sera proposé au grand public à l'automne, en même temps que les iPhone 16.