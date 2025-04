French Days iPhone 16 : dégringolade pour le prix du smartphone le plus attendu de l'année avec 290 € de réductions jusqu'à ce soir

Top départ, c’est le début des French Days. À partir d’aujourd’hui et jusqu’à mercredi 7 mai, les marques se mettent dans la course pour proposer les plus petits prix possibles. Et comme nous pouvions nous y attendre, l'iPhone 16 bénéficie d'une très belle réduction avec un coupon valable jusqu'à ce soir.

L'iPhone 16, le smartphone de l'année

L'iPhone 16 n'est peut-être pas le smartphone qui obtiendra les meilleurs prix de l’année de la part des experts de l'industrie, car il n'apporte pas d'innovations majeures, mais il sera sans aucun doute dans le top des ventes.

Et tout compte fait, Apple a-t-elle réellement besoin de créer de la nouveauté à tout prix, quand ses appareils proposent déjà des spécifications de premier ordre ?

L'iPhone 16 est un appareil d'une très grande fluidité, dont les atouts résident à la fois dans son format compact et ses finitions haut de gamme, tant esthétiques que techniques. D'ici à dire qu'il s'agit d'un petit ordinateur dans votre poche, il n'y a qu'un pas.

Avec son écran OLED, sa batterie optimisée pour durer plus d'un jour sans recharge en utilisation régulière, et surtout un appareil photo performant pour les selfies et la vidéo, nous avons affaire à un appareil qui brille véritablement par sa polyvalence !

Nous le conseillons particulièrement à ceux qui recherchent un appareil haut de gamme de la marque pour investir sur la durée, mais dont ce ne sera pas le premier iPhone (mieux vaut se tourner vers un reconditionné moins cher pour son premier appareil de la gamme).

De même, si vous cherchez un écran pour le jeu 3D ou le streaming régulier, les versions Plus ou Pro seront plus à même de vous plaire.

Pour être clair, il s'adapte parfaitement à ceux qui ont des besoins orientés vers un usage quotidien intense mais non spécifique, voire professionnel.

Quelle offre pour l'iPhone 16 en ce moment ?

Jusqu'à ce soir, l'iPhone 16 est disponible avec 290 € de réduction, le faisant passer de 969 € en prix de vente conseillé par Apple, à 679 € ! C'est tout simplement le meilleur prix disponible sur le marché actuellement pour une version neuve, globale, avec 2 ans de garantie.

C'est simple, l'iPhone 16 est actuellement moins cher que l'iPhone 16e, sa version plus bas de gamme.