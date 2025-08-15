iPhone 11 : C'est le smartphone le plus vendu d'Apple et il passe à 134€ en version reconditionné !

iPhone 11 : il cartonne toujours autant !

Lancé officiellement en septembre 2019, l’iPhone 11 a déjà vu passer après lui pas moins de 5 nouvelles autres générations.

Et pourtant, près de 6 ans plus tard, il demeure l’une des plus belles réussites du géant américain. En fait, il s’agit, à cette date, du modèle d’iPhone le plus vendu à travers le monde.

Sa version neuve s’arrache encore comme des petits pains.

Mieux, l’iPhone 11 reconditionné a battu le record des ventes de smartphones reconditionnés pour le compte de l’année 2024. Un gros succès que ce modèle doit notamment à ses caractéristiques très équilibrées, dont :

Son système de double caméra arrière, premier du genre proposé par la marque ;

Sa solide puce A13 et ses fonctionnalités avancées ;

Son écran OLED Super Retina XDR de 5,8 pouces ;

Sa certification IP68 ;

Son autonomie confortable assurée par sa batterie de 3110 mAh.

En plus de ces nombreux atouts, il faut noter que l’iPhone 11 bénéficie encore des mises à jour logicielles d’Apple jusqu’en Septembre 2025.

En l’acquérant maintenant, vous avez donc l’assurance d’avoir un smartphone reconditionné à jour pour encore plus d’un an.

L’iPhone 11 reconditionné à moins de 130€ sur Certideal

Le bon plan que nous vous proposons aujourd’hui vous donne la possibilité de vous offrir un iPhone 11 (64 Go) reconditionné en Très bon Etat pour seulement 134€.

Précisons que les modèles proposés dans le cadre de cette occasion ne possèdent pas la fonctionnalité Face ID grâce à laquelle il est possible de débloquer son iPhone avec la reconnaissance faciale.

C’est leur seul défaut ! Toutes les autres fonctionnalités sont testées par l’équipe de Certideal et fonctionnent parfaitement.

Autre info importante : vous ne pouvez malheureusement pas choisir la couleur de votre iPhone 11.

Pour le reste, tout est au point. Votre smartphone est notamment commercialisé avec une garantie de 24 mois, et vous pouvez effectuer un retour gratuit sous 21 jours si vous n’êtes pas satisfait.