iPhone 13 : il est numéro 1 du reconditionné sur Back Market, mais une offre plus intéressante existe

L'iPhone 13 était une vraie star du reconditionnement en 2025, et il reste numéro 1 des ventes sur Back Market. Toutefois, il a un concurrent très sérieux en la personne de l'iPhone 13 Mini.

L’iPhone 13 mini est une valeur sûre pour qui cherche un smartphone de petit format, à la fois performant et durable. Car oui, c'est ici que réside la vraie difficulté quand on opte pour du reconditionné : se procurer un téléphone assez ancien pour avoir une vraie baisse de prix, mais pas trop pour qu'il soit toujours mis à jour par son constructeur, ce qui est le cas de l'iPhone 13 Mini !

L’offre que nous avons repérée chez CertiDeal propose un iPhone 13 mini 128 Go en état « Correct », avec une remise via le code SOLDES, pour un prix qui descend à 241,99 €.

Si vous voulez comparer rapidement plusieurs vendeurs, capacités et états, notre comparateur de smartphones reconditionnés permet de situer cette offre face aux autres alternatives.

La fiche technique de l’iPhone 13 mini

L’iPhone 13 mini mise sur l’essentiel avec un format compact facile à utiliser, un écran OLED très agréable et une puce Apple toujours aussi à l’aise aujourd'hui après quatre générations.

C’est aussi un modèle qui garde une bonne valeur en reconditionné grâce à son équilibre global et à son suivi logiciel. Si vous voulez éviter les mauvaises surprises, notre dossier comment bien choisir son smartphone reconditionné détaille les points à vérifier avant d’acheter.

Le point clé, en reconditionné, reste l’état réel et ce qu’il implique. Pour bien interpréter un « Correct », notre guide sur les états d’un smartphone reconditionné permet de savoir à quoi s’attendre côté micro-rayures et traces d’usage.

✅ Points forts Prix soldes agressif : 241,99 € avec le code SOLDES.

Reconditionné en France par CertiDeal + 30 mois de garantie annoncés.

de garantie annoncés. Débloqué tous opérateurs + 30 jours pour changer d’avis. ☑️ À prendre en compte État « Correct »

Options payantes (ex. : batterie neuve) à ajouter au panier.

Que vaut l’offre iPhone 13 mini 128 Go à 241,99 € ?

L’offre CertiDeal met en avant une expédition rapide et des conditions rassurantes (garantie longue et délai de rétractation). C’est souvent là que se joue la différence avec une marketplace, car la tranquillité d’esprit compte autant que l’économie. Or, à quelques dizaines d'euros, passer par un marchand rassurant vaut le coup.

D'après nous, cette offre mérite un détour, à condition d’accepter un état esthétique « Correct ». Il est possible, pour quelques deniers supplémentaires, de passer sur les grades supérieurs.

