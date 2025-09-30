iPhone 13 Mini : dernier jour pour cet iPhone à moins de 180€ !

Dernière chance ! L'iPhone 13 Mini est proposé à 179€ au lieu de 284€ sur CertiDeal. Cette offre se termine aujourd'hui !.

Rémi Deschamps - publié le 30/09/2025 à 12h15
L'iPhone 13 Mini

L'iPhone 13 Mini est disponible en ce moment sur CertiDeal, l'expert du reconditionnement en France. Et avec le code FRENCHDAYS, cela va avec 20€ de réduction.

Le modèle proposé est 100% fonctionnel, testé par les experts de CertiDeal et garanti 24 mois. Toutefois, il peut présenter des dommages esthétiques tels qu’un bouton home fissuré ou des rayures visibles sur la coque, la tranche ou l’écran. 

Si l’esthétique n’est pas votre priorité, c’est un excellent plan !

  • Voir les avis : 1456 clients satisfaits
  • Satisfait ou remboursé : pendant 30 jours
  • Expédition : 24H
  • Paiement : 3X, 4X ou 24X selon vos préférences
  • Économies : 30% sur le prix habituel
  • Méthodes de paiement : MasterCard, VISA, 
    • En plusieurs fois : PayPal, Cetelem, Younited
 

Cela va avec des options supplémentaires

L'offre permet également d'ajouter des options payantes :

  • Vitre et coque installées : coque silicone + vitre en verre trempé posées par CertiDeal (19,99€)
  • Batterie neuve : batterie remplacée avec 100% de capacité et performance optimale (39,99€)

Points forts et points faibles

✅ Points forts

  • Compact et léger, idéal pour une main
  • Performance A15 Bionic avec écran OLED 5,4"
  • Appareil photo performant avec mode nuit et Deep Fusion
  • Garantie 24 mois et retour sous 30 jours
  • Prix 30% inférieur aux autres iPhones reconditionnés

⚠️ Points faibles

  • Rayures et dommages esthétiques possibles
  • Autonomie légèrement inférieure aux modèles plus récents
  • Pas de chargeur inclus dans la boîte
 

Pourquoi profiter de cette offre maintenant

Avec plus de 211 ventes les sept derniers jours, l’iPhone 13 Mini Dur à Cuire est déjà un vrai petit succès sur le site. Entre son prix réduit, et la garantie complète de 30 mois, il représente une excellente opportunité pour obtenir un iPhone reconditionné fiable à petit prix.

À retenir

À retenir : Dernier jour pour profiter de l’iPhone 13 Mini 128 Go Dur à Cuire à moins de 180€. Compact, performant et reconditionné avec garantie 24 mois, c’est le moment idéal pour sauter sur ce très bon plan.

 

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Apple iPhone 17
Guide d'achat

iPhone 17 VS Google Pixel 10 : quel smartphone choisir pour la photo et l’IA ?

29/09/2025
Google Pixel 7a
Guide d'achat

Les 5 meilleurs smartphones à moins de 300 € (sans attendre le Black Friday)

28/09/2025
Samsung Galaxy S25 FE
Guide d'achat

Les 2 nouveautés Apple et Samsung à ne pas manquer ce trimestre

28/09/2025
honor magic7 Pro
Guide d'achat

Smartphones photo : 3 modèles qui détrônent vos compacts en 2025

27/09/2025