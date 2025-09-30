iPhone 13 Mini : dernier jour pour cet iPhone à moins de 180€ !

L'iPhone 13 Mini est disponible en ce moment sur CertiDeal, l'expert du reconditionnement en France. Et avec le code FRENCHDAYS, cela va avec 20€ de réduction.

Le modèle proposé est 100% fonctionnel, testé par les experts de CertiDeal et garanti 24 mois. Toutefois, il peut présenter des dommages esthétiques tels qu’un bouton home fissuré ou des rayures visibles sur la coque, la tranche ou l’écran.

Si l’esthétique n’est pas votre priorité, c’est un excellent plan !

Voir les avis : 1456 clients satisfaits

Satisfait ou remboursé : pendant 30 jours

Expédition : 24H

Paiement : 3X, 4X ou 24X selon vos préférences

Économies : 30% sur le prix habituel

Méthodes de paiement : MasterCard, VISA, En plusieurs fois : PayPal, Cetelem, Younited

MasterCard, VISA,

Cela va avec des options supplémentaires

L'offre permet également d'ajouter des options payantes :

Vitre et coque installées : coque silicone + vitre en verre trempé posées par CertiDeal (19,99€)

coque silicone + vitre en verre trempé posées par CertiDeal (19,99€) Batterie neuve : batterie remplacée avec 100% de capacité et performance optimale (39,99€)

Points forts et points faibles

✅ Points forts Compact et léger, idéal pour une main

Performance A15 Bionic avec écran OLED 5,4"

Appareil photo performant avec mode nuit et Deep Fusion

Garantie 24 mois et retour sous 30 jours

Prix 30% inférieur aux autres iPhones reconditionnés ⚠️ Points faibles Rayures et dommages esthétiques possibles

Autonomie légèrement inférieure aux modèles plus récents

Pas de chargeur inclus dans la boîte

Pourquoi profiter de cette offre maintenant

Avec plus de 211 ventes les sept derniers jours, l’iPhone 13 Mini Dur à Cuire est déjà un vrai petit succès sur le site. Entre son prix réduit, et la garantie complète de 30 mois, il représente une excellente opportunité pour obtenir un iPhone reconditionné fiable à petit prix.

