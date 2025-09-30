iPhone 13 Mini : dernier jour pour cet iPhone à moins de 180€ !

L'iPhone 13 Mini est disponible en ce moment sur CertiDeal, l'expert du reconditionnement en France. Et avec le code FRENCHDAYS, cela va avec 20€ de réduction.
Le modèle proposé est 100% fonctionnel, testé par les experts de CertiDeal et garanti 24 mois. Toutefois, il peut présenter des dommages esthétiques tels qu’un bouton home fissuré ou des rayures visibles sur la coque, la tranche ou l’écran.
Si l’esthétique n’est pas votre priorité, c’est un excellent plan !
- Voir les avis : 1456 clients satisfaits
- Satisfait ou remboursé : pendant 30 jours
- Expédition : 24H
- Paiement : 3X, 4X ou 24X selon vos préférences
- Économies : 30% sur le prix habituel
- Méthodes de paiement : MasterCard, VISA,
- En plusieurs fois : PayPal, Cetelem, Younited
Cela va avec des options supplémentaires
L'offre permet également d'ajouter des options payantes :
- Vitre et coque installées : coque silicone + vitre en verre trempé posées par CertiDeal (19,99€)
- Batterie neuve : batterie remplacée avec 100% de capacité et performance optimale (39,99€)
Points forts et points faibles
✅ Points forts
- Compact et léger, idéal pour une main
- Performance A15 Bionic avec écran OLED 5,4"
- Appareil photo performant avec mode nuit et Deep Fusion
- Garantie 24 mois et retour sous 30 jours
- Prix 30% inférieur aux autres iPhones reconditionnés
⚠️ Points faibles
- Rayures et dommages esthétiques possibles
- Autonomie légèrement inférieure aux modèles plus récents
- Pas de chargeur inclus dans la boîte
Pourquoi profiter de cette offre maintenant
Avec plus de 211 ventes les sept derniers jours, l’iPhone 13 Mini Dur à Cuire est déjà un vrai petit succès sur le site. Entre son prix réduit, et la garantie complète de 30 mois, il représente une excellente opportunité pour obtenir un iPhone reconditionné fiable à petit prix.
À retenir
À retenir : Dernier jour pour profiter de l’iPhone 13 Mini 128 Go Dur à Cuire à moins de 180€. Compact, performant et reconditionné avec garantie 24 mois, c’est le moment idéal pour sauter sur ce très bon plan.