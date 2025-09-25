iPhone 13 Mini : le nouveau roi du reconditionné à son meilleur prix grâce à cette promo et un code spécial French Days

Un iPhone compact et puissant à prix mini ! Le bon plan du moment vient de tomber chez CertiDeal : l’iPhone 13 Mini 128 Go Bleu reconditionné s’affiche à seulement 284,99 €... Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 25/09/2025 à 07h00
L'iPhone 13 Mini

L’iPhone 13 Mini a beau avoir 4 ans, il reste une valeur sûre pour les fans de la marque à la recherche d'un nouveau modèles qui tiendra plusieurs années : écran OLED lumineux, puce A15 Bionic fluide en 2025, compatibilité avec iOS 18 et bloc photo performant. 

Chez CertiDeal, ce modèle est proposé dans plusieurs états esthétiques :

  1. Correct : 284,99 € (Bon Plan)
  2. Très bon état : 326,99 €
  3. Parfait état : 329,99 €
  4. Premium : 379,99 €

Tous les produits sont 100 % fonctionnels, débloqués et les batteries garanties en excellent état.

Et en ce moment, avec le code FRECNHDAYS, c'est 20€ qui sont offerts sur l'ensemble des produits du site !

J'obtiens l'iPhone 13 Mini

Les avantages de l’offre

Testé, retesté et reconditionné en France par CertiDeal, ce smartphone est livré avec un câble de chargement et vous pouvez souscrire l'option batterie neuve pour seulement 29,99 € de plus (si vous le souhaité).

  • Expédition en 6 jours
  • Satisfait ou remboursé pendant 30 jours
  • Garantie 30 mois
  • Paiement en 3×, 4× ou 24×
  • Vitre et coque installées (option à 19,99 €)
  • Remise supplémentaire pour abonnés Free Mobile
  • Produit très demandé : acheté 11 801 fois en 7 jours
J'obtiens l'iPhone 13 Mini

Pourquoi CertiDeal est une valeure sûre du reconditionné ?

En tant qu'entreprise française, CertiDeal gère tout le processus en interne : achat auprès d’opérateurs fiables, reconditionnement par ses propres experts (vérification, test, validation). 

C’est ainsi l’assurance d’acheter un iPhone reconditionné en France; en toute confiance grâce à un service après-vente local.

Et à moins de 285 € pour un iPhone 13 Mini, on peut dire que ce reconditionné est choix de premier ordre : compact, performant, batterie en excellent état et garantie longue durée.

... Mais il existe encore moins cher pour l'iPhone 13 Mini

Toujours chez CertiDeal, il est possible de descendre sous les 200€, mais pour cela, il faut accepter le hasard. « Comment ça ? » Eh bien, CertiDeal propose l'iPhone 13 Mini en version Durà Cuir. Ce grade esthétique est exceptionnel, car il permet de niveler le prix très bas.

 

 Idéal pour un smartphone secondaire, un ado, ou pour rester dans l’écosystème Apple.

Cette page peut contenir des liens d'affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

