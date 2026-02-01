iPhone 13 Pro Max : le très haut de gamme passe sous les 400 € dans cette version reconditionné en France

En ce moment, l'iPhone 13 Pro Max est disponible pour moins de 400 € en version reconditionnée française, avec garantie de 30 mois, paiement en 4 fois sans frais, politique de retour et bien d'autres avantages.

Rémi Deschamps - publié le 01/02/2026 à 17h45
L'iPhone 13 Pro Max

En 2026, l’iPhone 13 Pro Max reste une valeur sûre, et ce pour une raison simple : il s'agit d'un iPhone proposant un grand écran, des performances solides et un bloc photo polyvalent. Et surtout, il conserve un vrai point fort qui compte au quotidien : il est toujours soumis aux mises à jour de la marque.

 

Pourquoi l’iPhone 13 Pro Max vaut le coup en 2026

Le 13 Pro Max propose un écran 120 Hz très confortable (une technologie qui vient à peine d’arriver sur les modèles standards), une puissance largement suffisante pour les applications exigeantes et le jeu mobile, ainsi qu’une partie photo fiable dans la plupart des situations. 

 

Mais son vrai atout, c’est, comme toujours chez Apple, l’équilibre global. L’iPhone 13 Pro Max est un modèle qui vieillit bien, avec une expérience iOS limpide et un format pensé pour profiter des contenus (vidéo, lecture, navigation).

Pourquoi les conditions de l’offre sont rassurantes

Un bon plan en reconditionné, ce n’est pas seulement un prix. Ici, l’achat se défend parce que le reconditionnement est annoncé en France et que CertiDeal met en avant un cadre d’achat clair, avec une garantie longue de 30 mois et des modalités conçues pour limiter les mauvaises surprises. 

C’est exactement ce qui aide à franchir le cap quand on hésite entre reconditionné et neuf.

 

Pour comparer rapidement les états, les capacités et les vendeurs, le plus simple reste notre comparateur reconditionné.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 10
Guide d'achat

Créateurs : 3 smartphones (vidéo + réseaux sociaux) à acheter pendant les soldes

01/02/2026
Fairphone 6
Guide d'achat

« Je le garde longtemps » : 3 smartphones durables

31/01/2026
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus
Test

Test du Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ : un champion de l’endurance sans sacrifier les performances à moins de 500 euros

30/01/2026
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Guide d'achat

Pliables : 3 modèles Samsung à surveiller en promo

30/01/2026