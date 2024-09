iPhone 13 Pro : Un code de réduction disponible uniquement jusqu'à la fin de journée sur tout le site pour les French Days !

L’iPhone 13 Pro a environ 3 ans, ce qui fait de lui un candidat idéal pour le reconditionnement dans les écuries d’Apple. Pourquoi ? C’est simple. En combinant la baisse de prix due au reconditionnement, à celle permise par l’ancienneté de ce smartphone, nous arrivons à une baisse très significative.

Ce smartphone est sorti à plus de 1000 € et pourtant, nous pouvons le trouver pour 412 € ici ! L’autre avantage de ce modèle, est qu’il reste assez récent pour proposer les dernières mises à jour. C'est pour ça qu’il est LE candidat idéal.

Fiche technique de l'iPhone 13 Pro

Écran : OLED de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

OLED de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce A15 Bionic

Puce A15 Bionic Mémoire : 8 Go de RAM

8 Go de RAM Stockage : 128 Go stockage interne

128 Go stockage interne Caméra arrière : Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels Caméra frontale : Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR

Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR Batterie : 3125 mAh avec charge rapide 20W et recharge sans fil

L’iPhone 13 Pro est un modèle puissant qui propose comme à l’habitude d’Apple un écran magnifique, très réactif, mais plutôt petit, un attrait pour beaucoup de consommateurs qui apprécient que l’appareil tienne dans la paume d’une main. Qui plus est, ce smartphone propose une bonne autonomie, des très bonnes performances grâce à l’alliance de sa puce et de sa RAM, mais aussi un appareil photo excellent !

Il faut dire qu'Apple est très réputé en la matière et ce n’est pas pour rien quand on voit la qualité d’image. Ce n’est pas pour rien que certains réalisateurs ont déjà tourné des films courts entièrement avec un iPhone…Oui, oui ! De Miike à Snyder et Michel Gondry !

L’offre de CertiDeal pour un iPhone 13 Pro reconditionné !

Plusieurs points sont importants à vérifier lorsque l’on achète un appareil reconditionné. La garantie, l'origine du reconditionnement, les pièces changées ou non. Ici, le smartphone est reconditionné en France, et cela veut dire qu’il l’est entièrement.

Cette mention est encadrée par la loi, tout comme ce que l’on peut ou non qualifier de smartphone reconditionné. De plus, le smartphone est proposé avec 2 ans de garantie. On peut également ajouter que l’appareil est proposé avec la possibilité de lui remettre une batterie neuve.

Important à noter toutefois, l’appareil est vendu sans Face ID, une décision faite en toute conscience pour permettre de vendre moins cher ce smartphone avec cette fonctionnalité non-essentielle.