iPhone 13 vs iPhone 15 Plus : faut-il choisir la star des ventes ou le champion de la décote ?

Le dernier baromètre Easy Cash a rendu son verdict pour 2025 et l'iPhone 13 est le smartphone le plus vendu en reconditionné, tandis que l'iPhone 15 Plus est celui qui a perdu le plus de valeur (-29,3 %). Nous vous disons tout.

Rémi Deschamps - publié le 13/03/2026 à 17h45
iPhone 13 VS iPhone 15 Plus

Face à ce constat, une question se pose pour ceux qui souhaiteraient acheter un iPhone reconditionné en 2026 : « faut-il suivre la masse ou profiter de la chute de prix du 15 Plus » ?

iPhone 13... Mais pourquoi tout le monde se l'arrache ?

Si l'iPhone 13 est devenu le numéro 1 des ventes du reconditionné, ce n'est pas tout à fait par hasard. C'est tout simplement le smartphone du juste milieu, assez ancien pour proposer un bon prix et pas trop pour rester à jour encore assez longtemps pour être intéressant à l'achat.

  • Format idéal : Son écran de 6,1 pouces reste une bonne référence pour une utilisation à une main.
  • Autonomie solide : Il a marqué un vrai saut générationnel par rapport à l'iPhone 12.
  • Prix plancher : En 2026, il offre l'expérience iOS actuelle grâce aux mises à jour les plus récentes.
 

iPhone 15 Plus, ou le Hold-up du reconditionné

C'est la surprise du baromètre, l'iPhone 15 Plus a perdu plus de 230 € de valeur en seulement un an... C'est beaucoup ! Si ce n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui voudraient le revendre, en revanche, c'est une aubaine pour ses futurs acquéreurs, car techniquement, il boxe dans une toute autre catégorie que l'iPhone 13 :

  • Écran XXL : 6,7 pouces pour un confort de visionnage imbattable.
  • Dynamic Island : Vous profitez de l'interface moderne d'Apple (adieu l'encoche).
  • USB-C : Enfin un seul câble pour tous vos appareils.
  • Batterie monstrueuse : C'est tout simplement l'un des iPhone les plus endurants jamais créés.
 

Le face à face

CritèresiPhone 13iPhone 15 Plus
Écran6,1 pouces (Encoche)6,7 pouces (Dynamic Island)
ConnectiqueLightningUSB-C
PhotoDouble 12 MpxDouble 48 Mpx
Tendance PrixStable / Très basEn forte chute (-29%)

Verdict ?

Choisissez l'iPhone 13 si vous voulez un smartphone fiable, pas trop cher et en format compact. Son prix étant stable, il se revend plutôt bien.

Foncez sur l'iPhone 15 Plus si vous cherchez le meilleur rapport technologie/prix. Sa décote record en fait le haut de gamme Apple le plus rentable de 2026 : vous payez pour un modèle récent le prix d'un milieu de gamme, tout en bénéficiant de l'USB-C et d'un écran géant.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Samsung Galaxy S26 Ultra
Test

Test du Samsung Galaxy S26 Ultra : le grand écran qui protège vos secrets

13/03/2026
Google Pixel 10a
Guide d'achat

Pourquoi mars 2026 est le meilleur mois pour s'offrir un smartphone de luxe ?

13/03/2026
Xiaomi 17 Ultra
Guide d'achat

Mars 2026 : Les nouveautés qui bousculent notre Top 3 des smartphones haut de gamme

12/03/2026
Google Pixel 10a
Guide d'achat

Pixel 10a VS Pixel 9a : rapport qualité-prix ou nouveauté ? On vous aide à choisir

11/03/2026