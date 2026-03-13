iPhone 13 vs iPhone 15 Plus : faut-il choisir la star des ventes ou le champion de la décote ?

Face à ce constat, une question se pose pour ceux qui souhaiteraient acheter un iPhone reconditionné en 2026 : « faut-il suivre la masse ou profiter de la chute de prix du 15 Plus » ?

iPhone 13... Mais pourquoi tout le monde se l'arrache ?

Si l'iPhone 13 est devenu le numéro 1 des ventes du reconditionné, ce n'est pas tout à fait par hasard. C'est tout simplement le smartphone du juste milieu, assez ancien pour proposer un bon prix et pas trop pour rester à jour encore assez longtemps pour être intéressant à l'achat.

Format idéal : Son écran de 6,1 pouces reste une bonne référence pour une utilisation à une main.

Son écran de 6,1 pouces reste une bonne référence pour une utilisation à une main. Autonomie solide : Il a marqué un vrai saut générationnel par rapport à l'iPhone 12.

Il a marqué un vrai saut générationnel par rapport à l'iPhone 12. Prix plancher : En 2026, il offre l'expérience iOS actuelle grâce aux mises à jour les plus récentes.

iPhone 15 Plus, ou le Hold-up du reconditionné

C'est la surprise du baromètre, l'iPhone 15 Plus a perdu plus de 230 € de valeur en seulement un an... C'est beaucoup ! Si ce n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui voudraient le revendre, en revanche, c'est une aubaine pour ses futurs acquéreurs, car techniquement, il boxe dans une toute autre catégorie que l'iPhone 13 :

Écran XXL : 6,7 pouces pour un confort de visionnage imbattable.

6,7 pouces pour un confort de visionnage imbattable. Dynamic Island : Vous profitez de l'interface moderne d'Apple (adieu l'encoche).

Vous profitez de l'interface moderne d'Apple (adieu l'encoche). USB-C : Enfin un seul câble pour tous vos appareils.

Enfin un seul câble pour tous vos appareils. Batterie monstrueuse : C'est tout simplement l'un des iPhone les plus endurants jamais créés.

Le face à face

Critères iPhone 13 iPhone 15 Plus Écran 6,1 pouces (Encoche) 6,7 pouces (Dynamic Island) Connectique Lightning USB-C Photo Double 12 Mpx Double 48 Mpx Tendance Prix Stable / Très bas En forte chute (-29%)

Verdict ?

Choisissez l'iPhone 13 si vous voulez un smartphone fiable, pas trop cher et en format compact. Son prix étant stable, il se revend plutôt bien.

Foncez sur l'iPhone 15 Plus si vous cherchez le meilleur rapport technologie/prix. Sa décote record en fait le haut de gamme Apple le plus rentable de 2026 : vous payez pour un modèle récent le prix d'un milieu de gamme, tout en bénéficiant de l'USB-C et d'un écran géant.