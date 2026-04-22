iPhone 14 : « C’est un produit qui permet de tout faire, avec un panier moyen autour de 300 € »

L'iPhone 14 est disponible autour des 300 € en reconditionné. Oui, mais est-il toujours un bon produit à acheter en 2026 ? Va-t-il durer suffisamment de temps pour être un bon investissement ? Pourra-t-on avoir la même sécurité, les mêmes mises à jour et une batterie aussi solide que sur les derniers modèles neufs ?

La réponse à toutes ces interrogations est à la fois très simple, mais aussi à nuancer en fonction du contexte : oui, mais tout dépend de vos usages !

L'iPhone 14, un smartphone à l'épreuve du temps

Aujourd'hui, la durabilité est le critère numéro 1 des consommateurs en France et dans le monde. Le pouvoir d'achat réduit incite à acheter « pratique » et à investir dans la durée. C'est là que les iPhone ont leur épingle à tirer car la politique de mise à jour de la marque est depuis longtemps un véritable parangon du temps long.

Les modèles de Cupertino ne sont pas seulement tous haut de gamme, ils sont surtout suivis pendant des années et mis à jour très régulièrement, parfois 7 ou 8 ans par la marque.

C'est simple, aujourd'hui, l'iPhone 12 de 2020 est encore soumis aux mises à jour d'Apple et a reçu iOS 26.

Pourquoi est-ce intéressant pour le consommateur ? D'un côté il peut acheter un iPhone plus ancien, et donc à prix réduit, en accédant aux mêmes fonctionnalités logicielles et à la sécurité des mises à jour ; de l'autre, il peut également revendre à un prix encore assez élevé s'il a acheté neuf.

L'iPhone 14 étant encore soumis aux mises à jour logicielles et de sécurité d'Apple, il est donc un choix particulièrement pertinent, étant assez ancien pour proposer un prix décent, mais pas encore trop pour ne pas s'approcher de la limite où son achat serait un peu trop proche de son obsolescence.

De plus, la rupture technologique est beaucoup moins prononcée qu'il y a quelques années, ce qui veut dire qu'un iPhone 14 est largement assez puissant pour faire tourner les applications actuelles.

✅ Les plus de l'iPhone 14 Suivi logiciel et de sécurité à jour

Prix aux alentours des 300 € en reconditionné

Performances toujours cohérentes en 2026 ⚠️ Les moins Un écran 60 Hz

Une autonomie plus faible que les modèles 2026

Les mises à jour ne dépasseront probablement pas les 4 ans

CertiDeal, une plateforme française pour du reconditionné rassurant

Le reconditionné est une pratique de plus en plus courante en France, mais il est vrai que l'offre est pléthorique et que tout ne se vaut pas. Le consommateur a de quoi se retrouver perdu et ne pas savoir vers qui se tourner.

Qui plus est, il y a quelque chose d'un peu moins rassurant que le neuf dans le fait d'acheter un appareil de seconde main, car on ne sait pas si la batterie tiendra assez longtemps, ou s'il va falloir la changer rapidement.

C'est pour cela que passer par un reconditionneur qui suit la chaîne de A à Z est plus rassurant.

CertiDeal se fournit directement en France et reconditionne les smartphones dans ses propres ateliers français.

Cela veut dire que l'enseigne a la main sur l'ensemble du processus, du début à la fin. Fort de cette confiance dans son savoir-faire, CertiDeal propose ainsi une garantie de 30 mois, plus que le neuf, et cela concerne autant la batterie que l'ensemble des composants du produit.

CertiDeal propose également 30 jours de retour possible, et un paiement en 4 fois sans frais possible via PayPal.

Pour en savoir plus sur CertiDeal, nous avons réalisé une interview de Laure Cohen, la cofondatrice de l'enseigne.