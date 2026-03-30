iPhone 14 ou iPhone 16 ? Même écran, même look, même iOS, la seule différence qui compte, c’est le trou de 300 € dans votre budget

Alors que l'iPhone 17 occupe le devant de la scène depuis plusieurs mois, le marché du reconditionné révèle une réalité frappante : les évolutions techniques entre les modèles intermédiaires précédents sont devenues minimes.

Rémi Deschamps - publié le 30/03/2026 à 12h15
iPhone 16 VS iPhone 14 sur CertiDeal

Entre un iPhone 14 et un iPhone 16, les points communs sont si nombreux que l'écart de prix de près de 300 € interroge sur la pertinence d'investir dans le modèle le plus récent.

L'expert français du reconditionné CertiDeal propose actuellement l'iPhone 14 reconditionné à partir de 292 €. Face aux tarifs pratiqués pour un iPhone 16, la balance penche nettement en faveur de l'iPhone 14 pour une utilisation quotidienne classique.

 

Des similitudes techniques qui pèsent lourd dans la balance

D'un point de vue visuel et ergonomique, ces deux appareils partagent le même ADN : une dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces et un design en aluminium et verre presque identique.

Les deux modèles supportent parfaitement les dernières mises à jour d'iOS, ce qui permet un accès aux mêmes fonctionnalités logicielles et à une interface tout aussi fluide chez l'un que chez l'autre.

CaractéristiqueiPhone 14 (Reconditionné)iPhone 16
Écran6,1" OLED Super Retina XDR6,1" OLED Super Retina XDR
SystèmeiOS 26 (compatible)iOS 26 (compatible)
Prix constatéEnviron 300 € (reconditionné)Environ 600 € (reconditionné)

La vraie différence, en plus du prix, c'est le nombre de mises à jour iOS et de sécurité qui sera forcément plus long pour l'iPhone 16.

 

Les garanties CertiDeal : la sécurité d'un expert français

Choisir le reconditionné avec CertiDeal, c'est bénéficier d'un savoir-faire reconnu depuis 10 ans. Chaque appareil est vérifié directement dans leurs ateliers en France, assurant une qualité de suivi technique irréprochable.

  • Garantie 30 mois : Une protection étendue qui dépasse les standards du marché pour acheter en toute sérénité.
  • Droit de retour de 30 jours : Un mois complet pour tester l'appareil et confirmer votre décision.
  • Paiement en 4 fois : Une option disponible via PayPal pour étaler le règlement sans frais supplémentaires.
  • SAV local : Des équipes basées en France en contact direct avec les techniciens pour une assistance rapide.

L'analyse de la rédaction : L'iPhone 14 est idéal pour ceux qui privilégient un vrai bon rapport qualité-prix plutôt que la course aux derniers modèles.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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