iPhone 14 ou iPhone 16 ? Même écran, même look, même iOS, la seule différence qui compte, c’est le trou de 300 € dans votre budget

Entre un iPhone 14 et un iPhone 16, les points communs sont si nombreux que l'écart de prix de près de 300 € interroge sur la pertinence d'investir dans le modèle le plus récent.

L'expert français du reconditionné CertiDeal propose actuellement l'iPhone 14 reconditionné à partir de 292 €. Face aux tarifs pratiqués pour un iPhone 16, la balance penche nettement en faveur de l'iPhone 14 pour une utilisation quotidienne classique.

Des similitudes techniques qui pèsent lourd dans la balance

D'un point de vue visuel et ergonomique, ces deux appareils partagent le même ADN : une dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces et un design en aluminium et verre presque identique.

Les deux modèles supportent parfaitement les dernières mises à jour d'iOS, ce qui permet un accès aux mêmes fonctionnalités logicielles et à une interface tout aussi fluide chez l'un que chez l'autre.

Caractéristique iPhone 14 (Reconditionné) iPhone 16 Écran 6,1" OLED Super Retina XDR 6,1" OLED Super Retina XDR Système iOS 26 (compatible) iOS 26 (compatible) Prix constaté Environ 300 € (reconditionné) Environ 600 € (reconditionné)

La vraie différence, en plus du prix, c'est le nombre de mises à jour iOS et de sécurité qui sera forcément plus long pour l'iPhone 16.

Les garanties CertiDeal : la sécurité d'un expert français

Choisir le reconditionné avec CertiDeal, c'est bénéficier d'un savoir-faire reconnu depuis 10 ans. Chaque appareil est vérifié directement dans leurs ateliers en France, assurant une qualité de suivi technique irréprochable.

Garantie 30 mois : Une protection étendue qui dépasse les standards du marché pour acheter en toute sérénité.

Une protection étendue qui dépasse les standards du marché pour acheter en toute sérénité. Droit de retour de 30 jours : Un mois complet pour tester l'appareil et confirmer votre décision.

Un mois complet pour tester l'appareil et confirmer votre décision. Paiement en 4 fois : Une option disponible via PayPal pour étaler le règlement sans frais supplémentaires.

Une option disponible via PayPal pour étaler le règlement sans frais supplémentaires. SAV local : Des équipes basées en France en contact direct avec les techniciens pour une assistance rapide.