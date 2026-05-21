iPhone 14 Plus sous la barre des 400 € : pourquoi l'offre Fête des Mères de Recommerce écrase la concurrence (code à l'appui !)

Recommerce met en place une baisse de prix de 25 € applicable dès 400 € d'achat au moyen du code MAMAN25 à l'approche de la Fête des Mères.

Pour optimiser au mieux ce code promo, sélectionner l'iPhone 14 Plus en « État Parfait » avec l'option batterie neuve permet de s'approcher au plus près de ces critères d'éligibilité, et de basculer ainsi sous la barre des 400 € !

Le confort visuel des grands formats

Avant toute chose, pourquoi nous vous conseillons un iPhone 14 Plus ? Pour son prix, oui mais aussi pour sa taille d'écran.

Les modèles standards d'Apple possèdent un gabarit compact qui se montre agréable à prendre en main, et nous sommes beaucoup à regretter de voir disparaître les smartphones à petits formats.

Cependant, il faut se le dire, leur surface d'affichage réduite engendre une fatigue oculaire sur la durée, alors qu'un grand écran de 6,7 pouces apporte un réel soulagement pour la lisibilité.

Une grande diagonale change la donne, car elle s'avère beaucoup plus adaptée pour regarder des vidéos, surfer de longues heures sur ses applications favorites ou lancer des jeux mobiles sans devoir plisser les yeux.

Un espace d'affichage étendu permet ainsi de profiter pleinement des contenus multimédias ; or, n'est-ce pas ce qui constitu l'une des raisons principales pour lesquelles on utilise un smartphone aujourd'hui ?

Si vous vous reconnaissez là-dedans, alors l'iPhone 14 Plus est un candidat sérieux pour devenir votre prochain compagnon de voyage ! D'autant plus qu'il est toujours à jour, qu'il propose une bonne autonomie et un bloc photo performant.

Autrement, l'offre de Recommerce reste valable sur d'autres modèles. Essayez de vous approcher au plus près des 400 € pour l'optimiser au maximum !

Recommerce propose des garanties très rigoureuses

Les offres proposées par l'entreprise française Recommerce comprennent un processus de vérification poussé puisque chaque appareil subit 60 points de contrôle en atelier.

Les techniciens valident l'écran tactile, les appareils photo, les micros et la connectivité avant d'effacer l'intégralité des données. Le modèle est également livré entièrement débloqué pour tous les opérateurs et avec un rapport de test détaillé.

L'acheteur bénéficie aussi d'une garantie contractuelle de 3 ans pour couvrir d'éventuels défauts techniques, ce qui surpasse de loin les standards habituels du marché que ce soit neuf ou reconditionné.

La formule inclut même la livraison offerte et un délai de 30 jours pour changer d'avis.

Il est à noter, en plus de cela, qu'avec le grade « État Parfait », qu'import le choix de la couleur, le prix reste fixe.

Et si vous ne souhaitez pas l'option de la batterie neuve, sachez que la batterie d'origine est contractuellement garantie à plus de 85 % de sa capacité initiale, mais vous ne bénéficierez pas du code MAMAN25 si le prix passe sous les 400 €.

Les prix sont légèrement supérieurs à ce que l'on peut trouver chez CertiDeal, un autre Reconditionneur français que l'on recommande régulièrement, toutefois la garantie de 3 ans et le code MAMAN25 sont de véritables atouts qui compensent cette différence.