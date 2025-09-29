iPhone 14 Plus : Un prix écrasé pour une version reconditionné en France sans concessions !

L’iPhone 14 Plus, c'est de la puissance brute, des photos bluffantes, et un design impeccable. Eh bien, bonne nouvelle, chez CertiDeal, on le trouve en version reconditionnée, garanti, et surtout beaucoup moins cher.

Rémi Deschamps - publié le 29/09/2025 à 12h15
L'iPhone 14 Pro

Choisir un iPhone 14 Plus aujourd’hui, c’est opter pour un smartphone performant, récent, et à prix réduit. Et en reconditionné, c'est encore moins cher !

Un rapport qualité-prix imbattable

Avec des réductions pouvant atteindre jusqu'à 61 %, l’iPhone 14 Plus devient accessible à partir de 379,99 € pour un modèle en très bon état. CertiDeal propose une garantie de 24 mois et un délai de rétractation de 21 jours, assurant une tranquillité d’esprit maximale.

Mais en plus vous pouvez avoir 20€ de réduction grâce au code FRENCHDAYS.

 

Ses performances sont toujours au rendez-vous

L’iPhone 14 Plus dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces, c'est grand, et cela offre une qualité d’affichage remarquable bien meilleur que les modèles stndard grâce à 120 Hz et non 60. En gros, il y a plus d'images par secondes, la glisse en devient beaucoup plus fluide !

De même son processeur A15 Bionic est optimisé  pour une utilisation quotidienne fluide.

Points forts et faiblesses

✅ Points forts

  • Grand écran OLED 6,7 pouces
  • Processeur A15 Bionic performant
  • Autonomie prolongée et fiable

⚠️ Points faibles

  • Appareil photo moins avancé que le dernier modèle
  • Design proche des modèles précédents
 

Pourquoi choisir l’iPhone 14 Plus en 2025

Opter pour un iPhone 14 Plus reconditionné chez CertiDeal permet de bénéficier d’un appareil récent à un prix plutôt attractif pour un iPhone, mais en plus c'est une façon de réduire son impact environnemental. 

C’est donc un choix réfléchi, économique et éthique, idéal pour ceux qui ne veulent pas céder aux sirènes des dernières sorties tout en profitant d’une excellente expérience utilisateur.

Notre avis :

Un iPhone 14 Plus reconditionné combine performance, autonomie et grand écran à un prix défiant toute concurrence, tout en limitant son impact écologique. Une alternative que nous conseillons sans détours.

 

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Apple iPhone 17
Guide d'achat

iPhone 17 VS Google Pixel 10 : quel smartphone choisir pour la photo et l’IA ?

29/09/2025
Google Pixel 7a
Guide d'achat

Les 5 meilleurs smartphones à moins de 300 € (sans attendre le Black Friday)

28/09/2025
Samsung Galaxy S25 FE
Guide d'achat

Les 2 nouveautés Apple et Samsung à ne pas manquer ce trimestre

28/09/2025
honor magic7 Pro
Guide d'achat

Smartphones photo : 3 modèles qui détrônent vos compacts en 2025

27/09/2025