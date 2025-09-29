iPhone 14 Plus : Un prix écrasé pour une version reconditionné en France sans concessions !

Choisir un iPhone 14 Plus aujourd’hui, c’est opter pour un smartphone performant, récent, et à prix réduit. Et en reconditionné, c'est encore moins cher !

Un rapport qualité-prix imbattable

Avec des réductions pouvant atteindre jusqu'à 61 %, l’iPhone 14 Plus devient accessible à partir de 379,99 € pour un modèle en très bon état. CertiDeal propose une garantie de 24 mois et un délai de rétractation de 21 jours, assurant une tranquillité d’esprit maximale.

Mais en plus vous pouvez avoir 20€ de réduction grâce au code FRENCHDAYS.

Ses performances sont toujours au rendez-vous

L’iPhone 14 Plus dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces, c'est grand, et cela offre une qualité d’affichage remarquable bien meilleur que les modèles stndard grâce à 120 Hz et non 60. En gros, il y a plus d'images par secondes, la glisse en devient beaucoup plus fluide !

De même son processeur A15 Bionic est optimisé pour une utilisation quotidienne fluide.

Points forts et faiblesses

✅ Points forts Grand écran OLED 6,7 pouces

Processeur A15 Bionic performant

Autonomie prolongée et fiable ⚠️ Points faibles Appareil photo moins avancé que le dernier modèle

Design proche des modèles précédents

Pourquoi choisir l’iPhone 14 Plus en 2025

Opter pour un iPhone 14 Plus reconditionné chez CertiDeal permet de bénéficier d’un appareil récent à un prix plutôt attractif pour un iPhone, mais en plus c'est une façon de réduire son impact environnemental.

C’est donc un choix réfléchi, économique et éthique, idéal pour ceux qui ne veulent pas céder aux sirènes des dernières sorties tout en profitant d’une excellente expérience utilisateur.

Notre avis :