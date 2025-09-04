iPhone 15 : énorme chute de prix chez Boulanger avant la sortie de l’iPhone 17

Ce n’est pas un secret : Apple pratique des tarifs élevés sur ses smartphones. Ce n’est pas non plus un secret que la plupart des Français possèdent un iPhone.

Dans ce contexte, difficile d’imaginer que cette tendance puisse s’inverser.

Cependant, les acheteurs des toutes dernières générations ne sont pas majoritaires. Beaucoup possèdent encore des iPhone XR, 11, 12 ou 13, des modèles toujours d’actualité grâce aux mises à jour, et donc plus accessibles.

Bon à savoir : l’iPhone 15 prend une génération de retard avec l’arrivée imminente de l’iPhone 17. Résultat : son prix chute, tout en restant éligible aux mises à jour iOS pour plusieurs années.

Pourquoi l’iPhone 15 devient un bon plan

La sortie de l’iPhone 17 est prévue pour le 9 septembre. Logiquement, cela entraîne une baisse des prix sur les modèles précédents.

Une excellente nouvelle, car la politique de mises à jour d’Apple garantit un suivi sur de nombreuses années. Puisque iOS 26 sera compatible avec l’iPhone 11, acheter un iPhone 15 aujourd’hui reste un investissement durable.

✅ Les avantages Prix en forte baisse chez Boulanger.

Suivi logiciel garanti plusieurs années.

Un bon plan pour remplacer un iPhone XR, 11, 12 ou 13. ⚠️ À garder en tête Stocks variables selon modèles et coloris.

Comparer les prix finaux avec Amazon, Rakuten ou Cdiscount.

Choisir la bonne capacité de stockage selon vos besoins.

Quelle offre est disponible actuellement pour l’iPhone 15 ?

Le pré-lancement d’une nouvelle gamme est souvent l’occasion idéale pour les distributeurs de casser les prix. Cette fois, c’est Boulanger qui frappe fort, en proposant l’iPhone 15 moins cher qu’Amazon, Rakuten ou Cdiscount.

Pourquoi est-ce intéressant ? Car Boulanger, avec ses boutiques physiques, est généralement perçu comme plus rassurant que les marketplaces. Habituellement, son positionnement premium implique des prix plus élevés… mais cette fois, c’est l’inverse.

Et si vous passiez au reconditionné ?

Pour économiser encore plus, le reconditionné reste une excellente alternative. Dans ce domaine, une plateforme comme CertiDeal s’impose : prix compétitifs, reconditionnement 100 % français, et une démarche plus éthique.