Oneplus sur le départ : comment Oppo réorganise sa présence en Europe

Le (nouveau) retrait annoncé de OnePlus d’Europe et des États‑Unis marque une nouvelle étape dans la stratégie de Oppo, qui souhaite concentrer ses efforts sur sa propre marque tout en promettant de maintenir le support des appareils déjà en circulation. On fait le point.

Sylvain Pichot - publié le 17/07/2026 à 15h30
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OnePlus 15R

Depuis début juillet 2026, de nombreux médias spécialisés rapportent que OnePlus s’apprête à tourner la page sur les marchés européen et américain. Après plusieurs rumeurs dans ce sens, et le site allemand WinFuture qui indiquait, il y a quelques jours que Oppo préparait une annonce officielle dans les jours à venir, le communiqué est tombé : OnePlus ne vendra plus de smartphones en Europe.
Selon plusieurs sources, OnePlus resterait toutefois active en Chine alors que certains évoquaient malgré tout sa présence en Inde, il semble que, finalement, cela ne soit pas le cas. 

Rappelons qu’en 2023, OnePlus et Oppo avaient déjà arrêté de vendre leurs smartphones dans plusieurs pays européens (dont la France) à la suite d’un conflit de brevets avec Nokia.
Cependant, cette fois, cette décision ne signifie pas la disparition instantanée des produits OnePlus dans les rayons européens. Des stocks déjà livrés sont encore vendus pendant un certain temps, tandis que certains opérateurs ou distributeurs continuent de proposer des modèles récents jusqu’à l’écoulement de leurs réserves. Toutefois, aucune nouvelle référence ne sera introduite sur ces marchés, plaçant la marque en retrait net face aux offres de Samsung, Apple, Xiaomi, Honor ou Motorola, qui renouvellent régulièrement leurs gammes.

OnePlus 15R

OnePlus 15R

La stratégie de Oppo : absorber Oneplus et unifier les logiciels

Selon les informations publiées, Oppo, maison mère de OnePlus, ne quittera pas l’Europe mais profitera de ce retrait pour réorganiser son portefeuille de marques hors d’Asie. L’objectif sera de concentrer les investissements commerciaux et marketing sur la seule marque Oppo, afin de gagner en lisibilité face à la concurrence, là où coexistaient jusqu’ici plusieurs marques issues du même groupe.

En Allemagne, le site de OnePlus renvoie déjà les visiteurs vers les smartphones Oppo, avec la promesse d’offrir « la même vitesse, les mêmes performances et la même innovation ». En outre, la fin d’OxygenOS, l’interface logicielle qui avait contribué à la réputation de OnePlus est aussi évoquée. Oppo aurait ainsi choisi de fusionner entièrement OxygenOS avec ColorOS, son propre système, afin de proposer un socle logiciel unique sur ses appareils.

SAV et mises à jour, quelles conséquences ?

Les conséquences pour les détenteurs actuels de smartphones OnePlus en Europe sont à prendre en compte. Oppo prévoirait de maintenir les mises à jour logicielles promises pour les modèles déjà vendus, incluant les correctifs de sécurité et les évolutions de système annoncées lors de la commercialisation. Ces engagements restent cependant à confirmer dans le détail.
Toutefois, il semblerait que certains clients rencontrent déjà quelques difficultés avec le service après‑vente de OnePlus, notamment en rapportant le fait qu’ils se voient proposer des bons d’achat valables sur une boutique aux références très limitées. 
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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