iPhone 15 Pro : durable, rentable, fiable... un reconditionné abordable pour un achat raisonnable ?

S'orienter vers un modèle Pro d'une génération récente en reconditionné permet d'accéder à des composants haut de gamme pour le prix d'un smartphone de milieu de gamme neuf. L'iPhone 15 Pro est actuellement proposé à 599 € en version reconditionnée en France, assorti d'une garantie de 30 mois et d'options de paiement échelonné avec PayPal.

Un processus de reconditionnement suivi en France avec 30 mois de garantie

L'offre dont nous parlons aujourd'hui provient des ateliers du reconditionneur français CertiDeal, qui assure le traçage de chaque appareil depuis sa collecte jusqu'à sa revente. Avant sa mise en vente, le téléphone subit une série de tests techniques portant sur l'ensemble de ses composants électroniques avec 32 points.

Et pour encadrer l'achat, l'appareil est couvert par une garantie commerciale de 30 mois contre les pannes matérielles, incluant bien évidemment la batterie qui est garantie au minimum à 80 % de sa puissance.

De plus, l'acheteur bénéficie également d'un délai de 30 jours « satisfait ou remboursé ».

Ces deux atouts que l'enseigne appelle le 30/30 est un vrai gage de la confiance portée par CertiDeal dans la qualité du reconditionnement de ses produits, or, pour l'acheteur, et en particulier dans le secteur du reconditionné, la confiance est primordiale.

Pour en savoir plus sur les méthodes de contrôle de l'enseigne, vous pouvez consulter notre entretien avec Laure Cohen, cofondatrice de CertiDeal.

État de la batterie et modalités d'achat

Par défaut, la batterie fournie garantit une capacité maximale supérieure à 80 % de sa valeur d'origine. La plateforme permet toutefois de souscrire des options supplémentaires lors de la commande, comme la sélection d'une batterie à plus de 90 % de capacité ou l'installation d'une batterie neuve.

À noter que le grade « Très bon état » que l'on choisit pour le smartphone concerne uniquement la cosmétique extérieure (micro-rayures éventuelles sur le châssis, écran intact) et non la batterie. Sur le plan technique, l'appareil est de toute façon garanti 100 % fonctionnel quel que soit le grade esthétique.

En ce moment, avec le code CERTIDAYS15, vous pouvez obtenir 15 € de réduction sur l'ensemble du site !

Côté règlement, il est possible de fractionner le montant de 599 € via le service PayPal en 4 fois sans frais, permettant d'étaler le paiement sur quatre mensualités.

✅ Les points forts de l'offre iPhone 15 Pro à 599 € (châssis titane, puce A17 Pro, écran 120 Hz).

Garantie de 30 mois et reconditionnement réalisé en France.

Possibilité de paiement en 4x sans frais via PayPal. ⚠️ À prendre en compte Remplacement de batterie neuve disponible uniquement en option payante.

Accessoires fournis limités au câble de charge (bloc secteur non inclus).

Notre avis

Proposé à 599 € avec une garantie de 30 mois, l'iPhone 15 Pro reconditionné par CertiDeal offre une alternative concrète aux modèles neufs plus onéreux, sans compromis sur les performances globales et surtout, vous le garderez longtemps, car il sera encore mis à jour pendant de nombreuses années, un critère parfois oublié lors de l'achat.