Qualcomm confirme une hausse à deux chiffres de ses tarifs : le Snapdragon 8 Elite Gen 6 en première ligne

À retenir Qualcomm annonce une augmentation tarifaire à deux chiffres pour ses processeurs, effective à partir du 1er septembre 2026 .

pour ses processeurs, effective à partir du . La hausse est due à l'augmentation des coûts de fabrication en 2 nm et à la flambée des prix de la DRAM .

et à la flambée des prix de la . Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 et le 8 Elite Gen 6 Pro seront les premiers modèles concernés par ces nouveaux tarifs.

Qualcomm a informé ses clients, en fin de semaine dernière, d'une augmentation tarifaire exprimée « en pourcentage à deux chiffres », selon Bloomberg, qui a pu consulter le document. La mesure prendra effet pour l'ensemble des produits expédiés après le 1er septembre 2026, une échéance confirmée par Reuters.

D'après le fabricant, cette décision n'a rien d'un choix délibéré. L'entreprise de San Diego explique avoir épuisé sa capacité à absorber la flambée des coûts de ses propres fournisseurs, après avoir tenté de la contenir pendant plusieurs trimestres. Selon Qualcomm, des solutions de remplacement ont été explorées, notamment le recours à d'autres sources d'approvisionnement pour certains composants, mais ces démarches n'ont pas abouti.

Cette temporalité ne doit rien au hasard. En effet, le Snapdragon Summit se tiendra du 22 au 24 septembre à Maui, soit trois semaines après l'entrée en vigueur de la nouvelle grille. Les Snapdragon 8 Elite Gen 6 et 8 Elite Gen 6 Pro, attendus à cette occasion, arriveront donc directement avec, donc, des tarifs relevés. Aucun produit n'est nommément cité dans le courrier, mais l'ensemble du catalogue est potentiellement visé, du modem jusqu’au processeur automobile, la société officiant aussi, en plus des smartphones, dans ces domaines.

La mémoire et le 2 nm, double pression sur les coûts

Pour bien comprendre, il faut savoir qu’il y a deux éléments qui pèsent dans la balance. Le premier tient à la gravure. Le passage au nœud 2 nm de TSMC fait grimper la facture de façon marquée : un seul wafer (plaque qui sert de base pour la conception des SoC) est estimé à environ 30 000 dollars, soit près du double d'une plaque en 3 nm. Cette augmentation se répercute donc mécaniquement sur chaque unité livrée aux constructeurs.

Le second élément est relatif à la mémoire. Les prix de la DRAM ont bondi de 90 à 95% au premier trimestre 2026, avant une nouvelle progression de 58 à 63% au deuxième, selon les relevés de TrendForce. En cause : les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle qui absorbent une part de plus en plus importante de la production mondiale.

Qualcomm, dont l'activité smartphone reste le principal contributeur, oriente désormais une part croissante de ses investissements vers les infrastructures d'IA et le secteur automobile. Apple a d'ailleurs déjà relevé ses tarifs sur les MacBook et les iPad pour les mêmes raisons, preuve que le phénomène dépasse largement le seul marché Android.

Deux puces pour amortir la facture

Face à cette situation, et comme sur la précédente série, Qualcomm va scinder son offre haut de gamme. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, référencé SM8975, viserait les modèles de smartphones les plus chers. Les estimations le placent au-delà de 300 dollars l'unité, certaines fuites évoquant jusqu'à 320 dollars. Associé à de la LPDDR6 et à du stockage UFS 5.0, il porterait le seul coût de ces trois composants aux alentours de 600 dollars, un niveau susceptible de restreindre son adoption aux seuls modèles « Ultra ».

La version standard, identifiée SM8950, doit jouer un rôle différent. Sa hausse de prix serait plus mesurée et son volume de production supérieur, avec des concessions techniques limitées. Les deux modèles partageraient une architecture Oryon organisée en 2+3+3 et 16 Mo de cache L2, mais divergeraient sur la partie graphique : Adreno 845 et 12 Mo de GMEM d'un côté, Adreno 850 et 18 Mo de l'autre, avec respectivement 6 et 8 Mo de cache de dernier niveau. Quatre autres puces en 2 nm et 3 nm compléteraient le catalogue afin d'élargir l'éventail de prix proposé aux marques.