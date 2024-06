iPhone 15 Pro Max : ce haut de gamme a redéfini l'état actuel du marché et voici comment vous le procurer au meilleur prix

L'iPhone 15 Pro Max est le plus puissant smartphone jamais lancé par Apple, équipé de la toute dernière puce A17 Bionic. Seul le Samsung Galaxy S24 Ultra et quelque rares modèles ultra haut de gamme peuvent rivaliser avec ses performances.

Habituellement, l'iPhone 15 Pro Max se vend bien au-delà de 1000 €, son prix chez le constructeur étant de 1479 €. Cependant, il est actuellement possible de l'obtenir en version européenne avec une réduction de 320 € chez Rakuten !

Caractéristiques technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A17 Bionic

Puce Apple A17 Bionic RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 3650 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

L'iPhone 15 Pro Max présente une fiche technique exceptionnelle où chaque aspect, que ce soit sa batterie, son superbe écran, son appareil photo ultra performant avec un traitement avancé de l'image, ou encore ses performances constantes sans aucun compromis de fluidité, est à considérer comme étant parmi les meilleurs du marché.

La meilleure offre du moment pour le smartphone numéro 1 dans le monde

L’iPhone 15 Pro Max est disponible pour 1159 € au lieu de 1479 € et dans une version européenne, c'est-à-dire non importée et le tout avec une garantie de 1 an du constructeur !