iPhone 15 Pro reconditionné en France : sous les 555 € chez Certideal

Reconditionné en France chez Certideal, le même modèle passe sous les 555 € aujourd'hui. Voici ce que vaut l'offre, et les points à vérifier avant de commander un téléphone remis à neuf.

La Rédac LesMobiles - publié le 16/06/2026 à 17h45
Suivez-nous Ajoutez-nous à vos favoris
Smartphone Apple iPhone avec triple capteur photo, posé sur un socle devant un fond métallique.

Affiché à 554,99 € chez Certideal, l'iPhone 15 Pro reconditionné revient à un peu moins de la moitié de son tarif neuf. Pour un modèle que notre rédaction a noté 5/5, l'écart de prix mérite qu'on s'y arrête.

Le reconditionné a un autre intérêt. L'appareil est testé, remis en état et garanti par le vendeur, ici un acteur français.

Ce que vaut l'iPhone 15 Pro aujourd'hui

Même deux générations après sa sortie, l'iPhone 15 Pro reste un très bon smartphone. Il réunit un écran OLED de 6,1 pouces à 120 Hz, la puce A17 Pro encore largement à l'aise en jeu comme en photo, et un châssis en titane plus léger que les modèles qui l'ont précédé.

Côté photo, son capteur principal de 48 mégapixels et son zoom optique 3x couvrent la plupart des situations. C'est aussi avec cette génération qu'Apple est passé à l'USB-C, ce qui simplifie la recharge et votre nombre de câbles dans votre tiroir...

 

Le détail de l'offre Certideal

Voici l'offre en clair, le reconditionné mis en regard du neuf.

 

✅ Points forts

  • Le prix : près de moitié moins cher que le neuf pour un haut de gamme récent
  • Les performances : la puce A17 Pro tient sans peine les usages exigeants
  • Le format : un écran de 6,1 pouces compact, agréable à utiliser d'une main
  • La confiance : appareil testé et garanti, reconditionné en France

⚠️ À vérifier avant de commander

  • Le grade : l'aspect peut varier selon l'état choisi, regardez bien le descriptif
  • La batterie : sa capacité de départ dépend du reconditionnement, pour être plus tranquille une option existe pour avoir le smartphone avec une batterie neuve.

Faut-il acheter ce reconditionné ?

À notre avis, c'est une bonne façon d'accéder à un iPhone Pro sans y mettre le prix du neuf. Les garanties d'un reconditionneur français dérisquent l'achat, et l'iPhone 15 Pro a encore plusieurs années de mises à jour devant lui. Si vous voulez comparer avec d'autres modèles de la marque, parcourez notre catalogue des smartphones Apple.

 
La Rédac LesMobiles

La Rédac LesMobiles

L'équipe de rédacteurs LesMobiles.com vous propose de nombreux articles sur l'actualité des smartphones.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Deux smartphones Asus ROG noirs en lévitation sur un fond neutre.
Guide d'achat

Pour jouer sans frustration : 3 smartphones pensés pour le gaming mobile

16/06/2026
Nothing Phone (3)
Guide d'achat

Pollution numérique : 3 smartphones pour reprendre le contrôle de sa santé numérique

15/06/2026
Google Pixel 10a fond intro
Guide d'achat

Zéro bloatware : 2 smartphones garantis sans applications préinstallées ni publicités

14/06/2026
Honor 600
Guide d'achat

C'est l'avenir : 2 smartphones pensés pour dire au revoir aux coques de protection

13/06/2026