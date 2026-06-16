Affiché à 554,99 € chez Certideal, l'iPhone 15 Pro reconditionné revient à un peu moins de la moitié de son tarif neuf. Pour un modèle que notre rédaction a noté 5/5, l'écart de prix mérite qu'on s'y arrête.

Le reconditionné a un autre intérêt. L'appareil est testé, remis en état et garanti par le vendeur, ici un acteur français.

Ce que vaut l'iPhone 15 Pro aujourd'hui

Même deux générations après sa sortie, l'iPhone 15 Pro reste un très bon smartphone. Il réunit un écran OLED de 6,1 pouces à 120 Hz, la puce A17 Pro encore largement à l'aise en jeu comme en photo, et un châssis en titane plus léger que les modèles qui l'ont précédé.

Côté photo, son capteur principal de 48 mégapixels et son zoom optique 3x couvrent la plupart des situations. C'est aussi avec cette génération qu'Apple est passé à l'USB-C, ce qui simplifie la recharge et votre nombre de câbles dans votre tiroir...

Le détail de l'offre Certideal

Voici l'offre en clair, le reconditionné mis en regard du neuf.

✅ Points forts

Le prix : près de moitié moins cher que le neuf pour un haut de gamme récent

près de moitié moins cher que le neuf pour un haut de gamme récent Les performances : la puce A17 Pro tient sans peine les usages exigeants

la puce A17 Pro tient sans peine les usages exigeants Le format : un écran de 6,1 pouces compact, agréable à utiliser d'une main

un écran de 6,1 pouces compact, agréable à utiliser d'une main La confiance : appareil testé et garanti, reconditionné en France

⚠️ À vérifier avant de commander

Le grade : l'aspect peut varier selon l'état choisi, regardez bien le descriptif

l'aspect peut varier selon l'état choisi, regardez bien le descriptif La batterie : sa capacité de départ dépend du reconditionnement, pour être plus tranquille une option existe pour avoir le smartphone avec une batterie neuve.

Faut-il acheter ce reconditionné ?

À notre avis, c'est une bonne façon d'accéder à un iPhone Pro sans y mettre le prix du neuf. Les garanties d'un reconditionneur français dérisquent l'achat, et l'iPhone 15 Pro a encore plusieurs années de mises à jour devant lui. Si vous voulez comparer avec d'autres modèles de la marque, parcourez notre catalogue des smartphones Apple.