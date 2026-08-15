Faut-il vraiment dépenser plus de 1 000 € pour s'offrir un iPhone haut de gamme ? La question mérite d'être posée, car l'iPhone 15 Pro reconditionné se trouve aujourd'hui à 584,99 € chez Certideal, quand le même modèle en neuf reste affiché autour de 1 129 €. À quelques générations d'écart, le Pro d'hier devient une option nettement plus raisonnable.

Un vrai smartphone Pro, à moitié prix du neuf

À ce tarif, vous récupérez un appareil qui coûtait plus du double à sa sortie, sans rien perdre de ce qui fait un Pro. On parle d'un écran OLED ProMotion de 6,1 pouces à 120 Hz, de la puce A17 Pro encore très à l'aise aujourd'hui, et d'un module photo de 48 mégapixels avec zoom optique 3x. Le tout dans un châssis en titane, plus léger et plus résistant que l'acier des générations qui l'ont précédé.

Pourquoi ce prix aujourd'hui

La mécanique est classique. Apple a depuis lancé de nouvelles générations, ce qui fait mécaniquement baisser la cote des modèles antérieurs, alors même que leurs qualités ne bougent pas. Le marché du reconditionné accentue le mouvement, puisqu'un appareil remis à neuf se négocie bien en dessous du prix du neuf. Résultat, vous payez ici environ la moitié du tarif d'un exemplaire neuf, pour des performances qui restent largement au niveau des usages actuels.

Le reconditionné, sans mauvaise surprise

Reste la question de la confiance, légitime sur un appareil d'occasion. L'offre passe par Certideal, un reconditionneur qui teste les téléphones et les vend avec une garantie, ce qui sécurise l'achat bien davantage qu'une vente entre particuliers. Pensez tout de même à vérifier le grade esthétique et la capacité de stockage retenus, puisque le prix dépend de l'état et de la mémoire choisis. Notre fiche attribue par ailleurs la note de 5/5 à ce modèle.

Faut-il craquer ?

Si vous hésitez avec une autre référence, vous pouvez comparer les fiches de notre catalogue des smartphones Apple pour situer ce Pro face aux modèles plus récents.

À notre avis, pour qui veut un iPhone Pro sans y mettre le prix du neuf, ce reconditionné sous les 600 € est l'une des façons les plus sensées d'y accéder. Le tarif dépend du grade et du stock disponible, alors vérifiez l'état proposé au moment de votre commande, ce type d'offre pouvant évoluer rapidement.