Honor confirme le lancement de la série Magic9 en septembre 2026

Honor a officiellement annoncé que sa prochaine gamme de smartphones haut de gamme, la série Magic9, arrivera dès septembre 2026, avançant ainsi son calendrier habituel d'un mois par rapport à la génération précédente.

Sylvain Pichot - publié le 14/08/2026 à 15h00
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Honor Magic9 series teasing

C'est lors de la conférence de lancement du Robot Phone que la marque a dévoilé, en fin d'événement, un premier teaser consacré à la série Magic9. Selon la marque, cette nouvelle gamme sera disponible en Chine dès le mois de septembre, alors que la série Magic8 avait, elle, été présentée en octobre de l'année précédente. 
Le PDG d'Honor, Li Jian, a par ailleurs annoncé l'ouverture des précommandes à l'aveugle (sans fiche technique ni visuel), basées uniquement sur le nom de l'appareil, accessibles via les boutiques physiques de la marque, le Honor Mall ainsi que plusieurs plateformes de vente en ligne majeures. 
Cette annonce confirme des rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois sur un lancement anticipé, mais il s'agit de la première confirmation officielle émanant directement du fabricant.

Le teaser diffusé pendant l'événement laisse entrevoir un nouveau module photo, avec un changement visible dans la disposition des capteurs à l'arrière de l'appareil. D'après Honor, l'un des capteurs serait un module principal de 200 mégapixels, associé à un capteur d'une taille de 1/1,4 pouce et à une stabilisation optique de l'image. Le fabricant affirme également que les fonctionnalités vidéo déjà intégrées au Robot Phone seront reprises sur la série Magic9, ce qui suggère une continuité dans l'approche photo et vidéo de la marque.

Honor Magic8 Pro

Honor Magic8 Pro pour illustration

Le partenariat avec ARRI se poursuit

Selon Honor, la collaboration entamée avec ARRI avec le Robot Phone, société allemande réputée pour ses caméras de cinéma professionnelles, sera reconduite sur cette nouvelle génération. Les deux entreprises travailleraient conjointement sur un système complet de création vidéo mobile, couvrant l'ensemble du processus : la prise de vue, la préproduction, puis l'étalonnage colorimétrique après tournage.

Plusieurs rumeurs, non confirmées par la marque, apportent des éléments supplémentaires sur la fiche technique attendue. Des sources jugées suffisamment sérieuses évoquent des batteries pouvant atteindre 8 000 mAh sur l'ensemble des modèles, contre 7 000 à 7 200 mAh sur la génération Magic8, ainsi que des écrans OLED en résolution 1,5K. 
Le modèle Pro Max serait, selon ces informations, équipé de deux capteurs photo de 200 mégapixels (principal et téléobjectif périscopique), d'un écran LTPO OLED compris entre 6,8 et 6,89 pouces, d'une reconnaissance faciale 3D et d'une charge sans fil à haute puissance. 
Certaines sources mentionnent aussi un abandon des écrans incurvés au profit d'un design entièrement plat sur toute la gamme, une rupture avec les précédents modèles Magic. Le choix du processeur reste, quant à lui, incertain. En effet, le modèle standard pourrait embarquer un Snapdragon 8 Elite Gen 5, tandis que les versions Pro et Pro Max recevraient une puce Gen 6, potentiellement en version Pro.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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