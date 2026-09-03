iPhone 15 reconditionné : le modèle Apple passe sous la barre des 400 € chez CertiDeal

CertiDeal propose l'iPhone 15 à 398 € en version reconditionnée. L'avantage de CertiDeal, c'est que vous achetez directement auprès du reconditionneur, donc sans passer par des vendeurs tiers, ce qui permet d'accéder à un suivi beaucoup plus précis du produit.

Reconditionnement en France et conditions d'achat

Toutes les étapes techniques se déroulent dans les ateliers de CertiDeal situés en Île-de-France. Chaque téléphone subit 32 points de contrôle pour vérifier l'état de la batterie, le fonctionnement de l'écran, des micros et des modules photo.

Comme le détaillait Laure Cohen, cofondatrice de CertiDeal, ce traitement évite les variations de qualité que l'on retrouve sur les marketplaces.

L'offre comprend trois points essentiels :

30 mois de garantie : une prise en charge des pannes qui dépasse la garantie légale.

une prise en charge des pannes qui dépasse la garantie légale. 32 points de contrôle : un diagnostic complet de l'appareil avant expédition.

un diagnostic complet de l'appareil avant expédition. 30 jours d'essai : un délai pour tester le téléphone au quotidien et le retourner si besoin.

iPhone 15 : les caractéristiques clés

L'iPhone 15 intègre un port USB-C pour la recharge, une puce A16 Bionic assurant la compatibilité avec les futures mises à jour d'iOS pendant plusieurs années, et un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces équipé d'une interface Dynamic Island.

Pour la photo, l'appareil s'appuie sur un capteur principal de 48 Mpx avec stabilisation optique, permettant un zoom 2x par recadrage sans perte de définition.

Consultez notre comparateur de smartphones reconditionnés pour observer l'ensemble des offres disponibles.