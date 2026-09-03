iPhone 15 reconditionné : le modèle Apple passe sous la barre des 400 € chez CertiDeal

Disponible à 398 € sur la plateforme française CertiDeal, l'iPhone 15 reconditionné associe un tarif contenu à une garantie étendue de 30 mois. L'appareil intègre un connecteur USB-C, un affichage Dynamic Island et un capteur photo principal de 48 Mpx.

Rémi Deschamps - publié le 03/09/2026 à 12h15
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Deux mains tenant deux smartphones avec des fonds d'écran abstraits vert et bleu sur fond gris.

CertiDeal propose l'iPhone 15 à 398 € en version reconditionnée. L'avantage de CertiDeal, c'est que vous achetez directement auprès du reconditionneur, donc sans passer par des vendeurs tiers, ce qui permet d'accéder à un suivi beaucoup plus précis du produit.

 

Reconditionnement en France et conditions d'achat

Toutes les étapes techniques se déroulent dans les ateliers de CertiDeal situés en Île-de-France. Chaque téléphone subit 32 points de contrôle pour vérifier l'état de la batterie, le fonctionnement de l'écran, des micros et des modules photo.

Comme le détaillait Laure Cohen, cofondatrice de CertiDeal, ce traitement évite les variations de qualité que l'on retrouve sur les marketplaces.

L'offre comprend trois points essentiels :

  • 30 mois de garantie : une prise en charge des pannes qui dépasse la garantie légale.
  • 32 points de contrôle : un diagnostic complet de l'appareil avant expédition.
  • 30 jours d'essai : un délai pour tester le téléphone au quotidien et le retourner si besoin.

iPhone 15 : les caractéristiques clés

L'iPhone 15 intègre un port USB-C pour la recharge, une puce A16 Bionic assurant la compatibilité avec les futures mises à jour d'iOS pendant plusieurs années, et un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces équipé d'une interface Dynamic Island.

Pour la photo, l'appareil s'appuie sur un capteur principal de 48 Mpx avec stabilisation optique, permettant un zoom 2x par recadrage sans perte de définition.

Consultez notre comparateur de smartphones reconditionnés pour observer l'ensemble des offres disponibles.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial de LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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