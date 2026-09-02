iPhone 14 reconditionné : le prix ne doit pas être votre seul critère

Acheter un smartphone reconditionné est devenu une vraie alternative au neuf, notamment pour les modèles Apple qui sont pensés pour rester performants plusieurs années après leur sortie. Toutefois, le reconditionné peut faire peur, car il met en exergue un autre facteur que celui du prix : la confiance !

Nous allons prendre l'exemple de l'iPhone 14 sur trois plateformes différentes pour voir leurs différentes approches : écran OLED de 6,1 pouces, puce A15 Bionic et compatibilité avec les dernières versions d'iOS, c'est parti !

Recommerce : pour privilégier un circuit français et spécialisé

Pour ceux qui recherchent de vraies garanties sur l'origine et le traitement du produit, les spécialistes français du reconditionné proposent un accompagnement plus complet que les grandes marketplaces.

Recommerce fait partie des acteurs historiques du secteur et s'appuie sur un processus de contrôle et de remise en état très encadré, avec des appareils testés sur 60 points de contrôle avant leur remise en vente. Le tout est vérifié et labellisé par Dekra, un organisme indépendant qui étudie la qualité du reconditionnement.

L'intérêt de passer par un spécialiste est aussi de bénéficier d'une expérience plus proche de celle d'un achat neuf. Aussi, l’essentiel des produits que propose l'enseigne est racheté et reconditionné en France et en Europe.

De plus, Recommerce propose des rapports de test détaillés, une garantie très longue de 3 ans (donc 1 an de plus que pour du neuf) et fournit même un câble de recharge.

Quant à la batterie, Recommerce indique qu'elle ne sera jamais inférieure à 85 % de sa capacité maximale, ce qui est mieux que les 80 % généralement proposés par la concurrence.

CertiDeal mise sur la transparence et le suivi des appareils

Autre acteur français important du reconditionné, CertiDeal se distingue par une approche très centrée sur la traçabilité des smartphones et le contrôle qualité.

CertiDeal propose une garantie commerciale de 30 mois, ce qui est plus que le neuf, et reconditionne entièrement ses appareils en France dans ses ateliers en région parisienne. Cela permet un suivi particulièrement précis, d'autant que le tout permet de rendre le SAV très efficace.

CertiDeal est également une entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), engagée dans la réinsertion professionnelle grâce à la CertiAcadémie, et s'engage dans la lutte pour l'environnement en privilégiant notamment les circuits courts et locaux.

N'hésitez pas à lire notre interview de Laure Cohen, la cofondatrice de CertiDeal, afin d'en apprendre plus sur l'enseigne et son fonctionnement.

Cdiscount : le prix avant tout

Si votre objectif principal est de payer le moins cher possible, les marketplaces comme Amazon, Rakuten ou Cdiscount restent les plus compétitives en termes de prix. C'est notamment le cas de Cdiscount, où l'iPhone 14 reconditionné apparaît régulièrement parmi les offres les plus accessibles du marché.

Pour un peu plus de 300 € en excellent état sur Cdiscount, un iPhone 14 devient une alternative intéressante aux smartphones Android neufs de milieu de gamme.

En revanche, sur une marketplace, le niveau de contrôle n'est pas toujours aussi simple à déterminer et le sourcing également, c'est-à-dire le suivi de l'origine du produit (import ou non).