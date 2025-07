iPhone 16 : enfin un vrai prix abordable pour un iPhone récent

Représentant la 19e génération de smartphones signés Apple, l’iPhone 16 marque une nouvelle étape dans l’évolution de la marque. Il condense à lui seul toute l’expertise technologique acquise par la firme californienne.

Son design travaillé, ses performances élevées et sa compatibilité logicielle à long terme en font un produit de choix... pour ceux qui peuvent se le permettre.

L’iPhone 16 réunit le meilleur du savoir-faire Apple, mais dépasse les 950 € au tarif officiel. Heureusement, les promotions en cours changent la donne.

Avec un écran OLED de 6,1 pouces, une puce A18 performante et un nouveau module photo double, l’iPhone 16 conserve les piliers de la marque : vitesse, autonomie et fiabilité. Il est aussi compatible MagSafe et recevra les prochaines mises à jour iOS.

Pour celles et ceux qui privilégient la qualité, c’est une excellente porte d’entrée dans l’écosystème Apple… à condition de trouver une offre avantageuse.

Un marché exigeant qui incite à la comparaison

Depuis plusieurs années, Apple adopte une stratégie tarifaire tournée vers le haut de gamme. Forte demande, image de marque solide : les prix suivent cette logique. Même la déclinaison iPhone 16e s’affiche à environ 700 €.

Le modèle standard, quant à lui, dépasse désormais les 970 €. Une somme conséquente, malgré ses nombreuses qualités.

Technologiquement irréprochable, l’iPhone 16 n’est pas accessible à toutes les bourses au tarif conseillé par Apple.

Cette situation n’altère en rien la réputation d’excellence de la marque, mais pousse de nombreux consommateurs à explorer des alternatives plus avantageuses.

C’est là que les marketplaces entrent en jeu : elles permettent de retrouver des modèles récents... à des tarifs plus doux.

Une promotion intéressante à saisir

À l’occasion des soldes, une offre se distingue. Sur Rakuten, l’iPhone 16 est proposé à 689 €.

Il s’agit d’un modèle neuf, version globale, assorti d’une garantie de 2 ans, avec une expédition prévue sous 7 à 9 jours. Une belle occasion pour s’offrir un modèle haut de gamme sans se ruiner.