Google promet sept ans de pièces détachées pour les Pixel 11

Les nouveaux smartphones Google Pixel 11 sont désormais officiels avec les Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold. Aujourd’hui, l'écoconception occupe une place croissante dans la stratégie des fabricants de smartphones, et Google ne fait pas exception à la règle.

De nouvelles réglementations sur la réparabilité des appareils électroniques entrent en vigueur progressivement à travers le monde, l'Union européenne figurant parmi les premières régions à les appliquer. Ces textes imposent aux constructeurs de garantir cinq années de mises à jour de sécurité et de fonctionnalités, ainsi qu'un accès aux pièces détachées pendant sept ans après l'arrêt de la commercialisation d'un modèle. L'objectif affiché de ces mesures est de faciliter la réparation des produits et d'allonger leur durée de vie.

Cet engagement ne date pas d'aujourd'hui. Google avait déjà pris les devants avec les Pixel 8 en 2023, en promettant sept années de mises à jour logicielles accompagnées d'un accès équivalent aux pièces de rechange, avec le soutien d'iFixit aux États-Unis pour la fourniture de composants. La marque franchit une nouvelle fois cette étape avec les Pixel 11, confirmant que ses tout nouveaux smartphones bénéficieront eux aussi d'une disponibilité des pièces détachées pendant sept ans, comme le rapporte Android Authority.

Google Pixel 11 Pro Fog

Un enjeu particulier pour la batterie

Cet engagement prend d'autant plus de sens puisque les nouveaux mobiles de Google arrivent avec de nouvelles fonctionnalités comme le mode de charge extrême, qui permet au smartphone d'accepter une puissance de charge plus élevée afin de réduire le temps passé branché sur une prise. En contrepartie, la batterie chauffe davantage et voit sa durée de vie réduite sur le long terme.

Google indique qu'en temps normal, les batteries des Pixel sont conçues pour tenir 1 000 cycles de charge avant de perdre 20 % de leurs capacités, ce qui correspond à une baisse sensible de l'autonomie au bout d'environ trois ans d'utilisation intensive selon Android Authority. Avec des modes de recharge plus agressifs, l'accès à des batteries de remplacement devient donc un élément clé pour prolonger la vie du smartphone.

