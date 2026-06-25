iPhone 16e : il est moins cher qu'un moyen gamme Samsung pendant les Soldes chez Boulanger !

Depuis l'ouverture des soldes d'été hier, Boulanger applique une baisse de prix de 25 % sur l'iPhone 16e. Affiché à 509,25 € au lieu de 679 €, ce modèle d'Apple passe à un tarif de milieu de gamme, devenant plus accessible que certains concurrents de chez Samsung.

Rémi Deschamps - publié le 25/06/2026 à 12h15
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Un iPhone 16e

Le prix des téléphones Apple dits « abordables » fait souvent débat à cause d'un tarif de départ qui flirte avec les 700 €. Cette remise immédiate permet d'y remédier.

 

Un prix enfin cohérent pour l'iPhone le plus accessible

Proposé à 509,25 € au lieu de son prix de référence de 679 €, l'iPhone 16e s'aligne enfin sur les tarifs du milieu de gamme. À ce prix, il se retrouve en concurrence frontale avec le milieu de gamme de Samsung, notamment la série A, mais tout en conservant évidemment les avantages de l'écosystème Apple.

La force de ce modèle réside dans sa durabilité réelle. Équipé de la puce A18, le processeur dispose d'une réserve de puissance massive conçue à l'origine pour des versions plus onéreuses.

Ce composant garantit que le téléphone pourra encaisser les futures mises à jour d'iOS pendant de nombreuses années sans subir de ralentissements, faisant de ce smartphone un investissement sur le long terme.

Format compact, écran 60 Hz et compromis techniques

Pour intégrer cette gamme de prix, le constructeur a dû faire des choix techniques bien précis, à commencer par l'affichage et la photo.

L'appareil adopte un format compact avec un écran OLED de 6,1 pouces, une petite taille recherchée par les utilisateurs qui refusent les grands smartphones actuels.

En revanche, le taux de rafraîchissement est bloqué à 60 Hz. Sur ce point, Apple accuse un retard puisque le 120 Hz est désormais la norme sur ce segment tarifaire, une fluidité supérieure que l'on retrouve chez la quasi-totalité des concurrents Android. Il a fallu attendre l'iPhone 17 Standard pour enfin y avoir droit chez Apple sur un modèle à moins de 1000 €.

Côté photo, la marque va à l'essentiel. Pas de multiplication de capteurs secondaires ici, car l'appareil possède un unique capteur principal de 48 Mpx à l'arrière, doté d'une ouverture de f/1.6 qui capte correctement la lumière en basse luminosité, ainsi que d'une stabilisation optique (OIS) pour éviter les flous.

L'absence de zoom optique dédié et d'un second capteur grand-angle limite la polyvalence, mais l'objectif présent remplit son rôle pour les clichés du quotidien.

Enfin, l'autonomie assure une journée complète d'utilisation classique, mais la vitesse de charge reste lente par rapport aux standards du marché.

Si vous souhaitez comparer cette offre avec d'autres versions de la marque pour affiner votre choix, le catalogue des mobiles Apple permet d'évaluer l'ensemble des tarifs disponibles durant cette période de soldes.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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