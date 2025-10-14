iPhone 16e vs Galaxy S25 FE : lequel choisir en 2025 sans se tromper ?

Design et écran : la sobriété d'Apple contre l'éclat de Samsung

Côté design, Apple conserve son approche minimaliste de toujours : bordures fines, châssis aluminium, verre dépoli et coloris pastel. L’iPhone 16e (puisque nous parlons bien de lui), est compact et agréable en main, fidèle à la signature visuelle de la marque.

De son côté, le Galaxy S25 FE, lui, reprend les codes esthétiques du Galaxy S25.

Apple ou Samsung, ici l'esthétique est une question de goût, en revanche le Galaxy propose une dalle AMOLED plus intéressante avec son grand écran Dynamic AMOLED 6,4 pouces qui tourne en 120 Hz... Ce qui n'est pas le cas de l'iPhone 16e bloqué à 60Hz ! Un vrai moins dans un contexte où presque tous les smartphones, même milieu de gamme, propose a minima du 120 Hz.

✅ Avantage Samsung Écran plus fluide et plus grand

Design inspiré du haut de gamme

Coloris modernes et variés ✅ Avantage Apple Format compact et équilibré

Finition impeccable

Écran toujours précis et lumineux

Performances et autonomie : Apple toujours roi du processeur

Sous le capot, l’iPhone 16e embarque la puce A17 Bionic, gravée en 3 nm. Fluidité, traitement photo, jeux, tout est parfaitement optimisé sous iOS 18.

Le Galaxy S25 FE, lui, mise sur une approche plus équilibrée avec un Exynos 2400 en Europe(ou Snapdragon dans d'autres régions) et est épaulé par 8 Go de RAM et une batterie de 4 700 mAh.

L’autonomie se montre plus solide, et la recharge rapide 25 W reste un vrai plus au quotidien, mais l'iPhone 16e gagne niveau processeur !

Astuce LesMobiles : pour le multitâche et les jeux exigeants, l’iPhone conserve une longueur d’avance. Pour une journée d’usage intensif sans stress de recharge, le Galaxy S25 FE est plus endurant.

Photo : deux visions, deux philosophies

C’est ici que les différences se creusent vraiment et va commencer à diviser.

L’iPhone 16e intègre un double capteur 48 + 12 Mpx, avec un traitement HDR remarquable et une colorimétrie fidèle. C’est un smartphone fait pour produire des photos « simple et juste », sans réglages complexes.

Le Galaxy S25 FE, lui, embarque un triple capteur 50 + 12 + 8 Mpx, hérité du S24. Ultra grand-angle, zoom optique et une IA photo vraiment très efficace (bien plus que ce qu'un iPhone fait aujourd'hui, et cela qu'importe le modèle) : c'est ainsi un outil polyvalent, parfait pour ceux qui aiment jouer avec la créativité et les modes avancés.

En toute objectivité, le Galaxy S25 FE est tout simplement plus pratique à utiliser pour les amateurs de photos, et cela pour de nombreuses raisons : il permet de varier les points de vues avec zoom, grand-angle et un capteur principal, le tout aider d'une IA bluffante.

Logiciel et mises à jour : deux champions de la longévité

C’est un match nul sur ce point. L’iPhone 16e bénéficiera d’iOS et de ses mises à jour pendant au moins 5 à 6 ans. Le Galaxy S25 FE, lui, profite du nouveau programme de 7 ans de mises à jour Android et sécurité annoncé par Samsung. En 2025, la longévité logicielle n’est plus réservée à Apple.

Prix et rapport qualité-prix : Samsung frappe fort

C’est ici que le Galaxy S25 FE prend clairement l’avantage. Proposé à 649 € (et souvent moins avec les offres de lancement et reprises), il se positionne comme un début haut de gamme à prix contenu. L’iPhone 16e démarre plutôt autour de 899 €, fidèle à la stratégie tarifaire d’Apple.

Notre comparateur donne le Galaxy S25FE gagnant sur le critère de la polyvalence

Son écosystème reste un atout pour les utilisateurs déjà équipés, mais le tarif reste difficile à ignorer quand on voit que le Galaxy S25 FE l'emporte en termes techniques sur de plus nombreux points. Bien sûr, reste que l'écosystème Apple est un avantage en lui-même pour ceux qui l'apprécient !

✅ iPhone 16e : pour qui ? Les adeptes de l’écosystème Apple

Ceux qui veulent la meilleure fluidité iOS

Les fans de design compact ✅ Galaxy S25 FE : pour qui ? Les utilisateurs Android exigeants

Ceux qui veulent un excellent rapport qualité-prix

Les amateurs de grand écran et de photo polyvalente