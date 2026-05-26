iPhone 17 : 154 € de réduction immédiate grâce à ce code promo à durée limitée

Une réduction de plus de 150 € sur le dernier iPhone 17 a ce quelque chose de rare et précieux qui nous fait dire qu'il ne faut pas rater l'occasion.

Grâce à une offre flash à durée limitée lancée par Pixmania, l'iPhone 17 bénéficie d'une remise immédiate de 154 € sur son prix de référence grâce au code SMART40 qui le fait passer à 815,99 € au lieu de 969 €.

Pour qui est le mieux adapté l'iPhone 17 ?

Sa grande force par rapport aux déclinaisons Pro, c'est son format. Plus léger et plus fin, il offre une prise particulièrement agréable et se manipule sans aucun effort d'une seule main. Si vous souhaitez un petit format, c'est le meilleur choix.

Mais c'est loin d'être tout, car l'iPhone 17 est le meilleur modèle standard depuis longtemps en termes de nouveautés. Déjà, il propose enfin du 120 Hz pour son écran, ce qui n'était alors disponible que pour les modèles Pro. Mais également, ce smartphone propose directement 256 Go de stockage !

Ce sont deux évolutions majeures qui permettent de dire sans sourciller que l'iPhone 17 est le meilleur modèle standard depuis bien longtemps.

Un investissement rentable pour les prochaines années

En choisissant le dernier-né d'Apple, vous vous assurez d'un support logiciel exceptionnel parmi les meilleurs du marché aux côtés de Samsung et Google, car l'appareil recevra les mises à jour majeures d'iOS pendant de nombreuses années, répondant ainsi parfaitement à la durabilité devenue le critère numéro 1 des consommateurs.

Cela permet en plus de diluer son prix d'achat sur la durée, contrairement à un modèle plus ancien ou moins cher qu'il faudra remplacer beaucoup plus vite.

Si vous hésitez encore sur la couleur ou si vous souhaitez analyser la fiche technique en détail, n'hésitez pas à parcourir notre catalogue complet dédié aux mobiles Apple. Notez que pour valider l'offre à ce tarif préférentiel, il faudra veiller à bien renseigner le code promo temporaire SMART40 directement dans votre panier Pixmania avant de passer à l'étape du paiement.