iPhone 17 à 784 € : le prix s'effondre pour le smartphone de tous les records

Le succès de cette génération n'est pas seulement une impression, c'est une reality. Selon les derniers rapports, l'engouement est tel qu'Apple affole les compteurs.

Comme le souligne un article de SFR Actus, « Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 143,8 milliards de dollars, soit une hausse de 16 % par rapport à la même période l’année précédente ». Un bond colossal qui s'explique par la popularité sans précédent de cet iPhone 17.

Un modèle neuf et scellé sous la barre des 800 €

Première précision à apporter, l'offre disponible sur Rakuten concerne la version A3520 de l'iPhone 17, c'est-à-dire la version globale du modèle. S'il vient bien d'un stock importé (ce qui explique le prix réduit de 784 €), ses spécifications techniques sont identiques à celles du modèle vendu en Apple Store en France.

Il s'agit d'un produit neuf et scellé, garantissant à nouveau une expérience identique à celle d'un achat en Apple Store. Pour rassurer les plus prudents, le vendeur propose aussi une garantie de 24 mois.

C'est donc une opportunité de s'équiper du dernier des mobiles Apple standards et à un tarif bien plus doux que le prix catalogue.

Détails de l'offre Spécifications iPhone 17 (Import) État du produit Neuf et scellé (A3520) Garantie 24 mois Prix Rakuten 784,00 € Délai de livraison 7 à 10 jours ouvrés

Pourquoi l'iPhone 17 est-il devenu si populaire ?

Si cet iPhone 17 est en passe de devenir le modèle le plus populaire de tous les temps, c'est parce qu'il réussit l'équilibre parfait entre design affiné et performances stratosphériques.

Entre son écran ProMotion qui propose enfin 120 Hz, un stockage de base dès 256 Go et ses capacités en photographie assistée par IA, il justifie chaque euro investi.

À 784 €, le rapport qualité-prix devient tout simplement imbattable pour un appareil d'Apple qui restera au sommet pendant de nombreuses années.

✅ Les points forts de l'offre Son prix.

Produit scellé avec garantie de 2 ans.

La version globale A3520. ⚠️ À savoir avant d'acheter Le délai de livraison est un peu plus long (7-10 jours).

Il s'agit d'un modèle import.

Les stocks sont limités.

L'avis de la rédaction : faut-il craquer ?