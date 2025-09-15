iPhone 17 : Apple surprend avec un atout inattendu qui le rend plus intéressant que jamais

Apple vient de dévoiler son iPhone 17. Successeur logique de l’iPhone 16, il propose avec un design élégant, des matériaux haut de gamme et une expérience utilisateur toujours plus fluide. Rien de très inattendu...

Comme toujours, l’iPhone 17 propose un écran OLED lumineux, un système photo amélioré, et la puce maison A19 Bionic qui promet puissance et autonomie optimisées. À nouveau, de légère améliorations, mais l'iPhone 16 était déjà très bon, alors peut-il vraiment se différencier ?

Eh bien, d'après nous oui car, cette fois, Apple a décidé de frapper fort sur un point qui intéresse tout le monde : le prix. Le stockage de base double sans surcoût, ce qui change la donne pour les acheturs !

Un atout inattendu : plus de stockage, même prix...

Le véritable atout de l’iPhone 17 est son rapport stockage/prix. Apple propose le modèle de base avec 256 Go pour le même prix que l’iPhone 16 à sa sortie, qui ne disposait que de 128 Go.

Cela veut dire que vous obtenez le double de stockage pour le même prix. Une première qui pourrait faire la différence pour de nombreux acheteurs, surtout ceux qui stockent photos, vidéos et applications gourmandes (ce qui est monnaie courante sur un appareil aussi haut de gamme).

Cette augmentation de stockage sans hausse de prix change l’équation pour les utilisateurs : fini de jongler avec iCloud ou de faire le tri constamment, vous avez désormais une marge confortable pour vos données, et donc moins besoin de passer par des abonnements supplémentaires !

Où précommander l'iPhone 17 ?

L’iPhone 17 est désormais disponible en précommande directement sur le site d’Apple.

Mais vous pouvez aussi le trouver sur Amazon, Rakuten, Fnac, Darty, Cdiscount, et même chez les opérateurs comme RED by SFR. Cette disponibilité multiple permet de comparer facilement les offres et, parfois, de profiter de promotions ou de cadeaux de lancement.