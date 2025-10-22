iPhone 17 en promo : le Numéro 1 que tout le monde veut… mais à prix choc !

Le tout dernier bijou d’Apple s’affiche à 879,99 € sur Rakuten. Et encore -20 € supplémentaires avec le code CLUBR20.

Un iPhone 17 flambant neuf à moins de 860 € ? C’est le bon plan du moment sur Rakuten : version globale, produit neuf et scellé, garanti 24 mois, et expédié dès le 24 septembre. À ce prix, le roi d’Apple devient enfin abordable.

iPhone 17 : toujours la référence du smartphone haut de gamme

Apple a encore frappé fort avec son iPhone 17, c'est peut-être même le meilleur iPhone standard depuis des années. Le design reste fidèle à la lignée, mais gagne en finesse et en élégance.

Sous le capot, la puce A19 Bionic fait des merveilles : performances éclairs, autonomie renforcée et intégration poussée d’Apple Intelligence, la nouvelle IA signée Cupertino.

Mais, les gros points sont l'espace de stockage qui débute obligatoirement à 256 Go, et l'écran OLED de l'iPhone 17 qui a enfin le droit à une fluidité à 120 Hz !

Un modèle équilibré et futur-proof

Entre la caméra 48 Mpx, les vidéos en HDR, et la compatibilité nano-SIM et eSIM, l’iPhone 17 coche est vraiment polyvalent pour le quotidien.

Et contrairement à certains modèles Pro, cette version standard reste fine, légère et plus endurante. L’iOS 19 y tourne à la perfection, avec un accent mis sur la personnalisation et la sécurité.

Une promo Rakuten qui frappe fort

Sur Rakuten, l’iPhone 17 s’affiche actuellement à 879,99 €, et encore -20 € avec le code CLUBR20, soit un tarif final autour de 859,99 €.

L’offre concerne la version globale, un produit neuf et scellé bénéficiant d’une garantie de 24 mois. L’expédition est prévue à partir du 24 septembre, avec livraison rapide et suivi complet.

Un bon plan rare pour un iPhone tout juste lancé

Il faut généralement attendre plusieurs mois avant de voir un nouvel iPhone passer sous la barre symbolique des 900 €. Cette fois, la baisse est rapide, portée par la concurrence des marketplaces et la montée des Galaxy S25 et Pixel 10.

Faut-il craquer pour cette offre ?

À 859,99 € avec le code CLUBR20, version globale, garantie 24 mois, et compatible nano-SIM / eSIM, cette offre Rakuten est tout simplement imbattable actuellement.