iPhone 17 : Orange le brade jusqu'à 80 € de réduction immédiate (et sans souscription de forfait !)

Alors que les French Days battent leur plein, Orange crée la surprise en appliquant une remise immédiate sur le tout dernier modèle de la firme de Cupertino. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'y a pas besoin de souscrire un forfait mobile ou même d'être client Orange pour y accéder.

Rémi Deschamps - publié le 04/05/2026 à 10h30
Un smartphone bleu photographié sur un bureau en bois, éclairage diffus, style photographie produit.

L'arrivée d'un nouvel Apple iPhone 17 est souvent un synonyme de prix élevés et stables durant les premiers mois de commercialisation. Pourtant, l'opérateur historique bouscule ce calendrier en proposant une baisse de prix plutôt significative.

Cette initiative permet aux amateurs de smartphones de la marque Apple de s'équiper avec la toute dernière génération tout en réalisant une économie de 80 €.

 

80 € de remise immédiate : un prix net sans conditions

La force de l'offre actuelle réside dans sa simplicité. Orange applique une remise immédiate de 80 € sur l'iPhone 17 (modèle 256 Go). Cette réduction est valable jusqu'au 10 juin 2026 et ne nécessite aucun code promotionnel ni renvoi de dossier de remboursement.

Le prix du smartphone passe ainsi de 969 € à 889 €. Ce tarif est applicable pour tout achat « seul », vous permettant de conserver votre forfait actuel tout en profitant d'un terminal neuf, garanti 2 ans et désimlocké.

La reprise chez Orange : comment ça marche ?

Si vous rendez votre ancien smartphone, l'opération se déroule selon les modalités suivantes :

  • Reprise à la valeur réelle : Orange rachète votre ancien mobile à son prix de marché (selon son état, son modèle et sa capacité).
  • Pas de seuil minimal : Contrairement aux offres avec bonus, il n'y a pas ici de condition de valeur minimale de 10 € pour profiter de la remise de 80 €, puisque celle-ci est déjà acquise.
  • Utilisation du montant : Le montant de votre reprise peut être déduit de votre facture en boutique ou crédité sur votre compte après diagnostic.

✅ Les points forts

  • Remise de 80 € automatique au panier.
  • Aucun engagement de forfait requis.
  • Possibilité de paiement en plusieurs fois.

⚠️ Les points de vigilance

  • Pas de bonus de reprise additionnel.
  • Offre valable sur une sélection de coloris.
  • Fin de la promotion le 10 juin 2026.

À 889 €, l'iPhone 17 s'affiche à un prix cohérent avec les meilleures offres du web, avec la sécurité et le réseau de boutiques Orange en plus.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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