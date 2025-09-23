iPhone 17 Pro : ce bloc photo carré qui fait débat… est en réalité sa plus grande force

Pourquoi l’iPhone 17 Pro se démarque

Parmi la gamme 2025 d’iPhone, le 17 Pro semble véritablement le modèle le plus adapté pour les utilisateurs que l'on peut qualifier d'exigeants, c'est-à-dire ceux qui ont un usage intense de leur smartphone au quotidien (photo, gaming, multimédia etc.).

Plus compact que le Pro Max et plus complet que l’Air ou le modèle standard, il concentre toutes les innovations clefs de cette fournée, en particulier sur le bloc photo. Son design carré (ou plutôt rectangulaire), au premier abord surprenant, n’est pas qu’une question d’esthétique : il change fondamentalement la manière de prendre des photos et vidéos.

Ce capteur carré derrière la caméra selfie permet désormais de prendre des photos et vidéos au format vertical ou horizontal sans tourner l’iPhone.

« Carré, carré... » : le bloc photo carré, est plus qu’un simple design

Cette nouveauté « change tout ». Eh oui, voici ce que permet ce capteur :

Prendre des photos et vidéos au format vertical ou horizontal sans changer l’orientation de l’iPhone.

Tenir l’appareil fermement dans la main, réduisant les risques de chute ou de tremblement.

Finir avec la gymnastique pour les selfies horizontaux : plus besoin de déclencher d’une main tout en tenant le smartphone délicatement.

Le tout s’accompagne d’un capteur selfie de 18 millions de pixels, plus grand, pour des clichés plus détaillés et lumineux.

Ces améliorations ne se limitent pas au Pro : elles sont également présentes sur l’iPhone 17 et l’iPhone Air, mais le 17 Pro conserve l’avantage d’une combinaison parfaite entre ergonomie, puissance et qualité photo.

Pour qui est fait l’iPhone 17 Pro ?

Ce modèle cible les utilisateurs exigeants, photographes amateurs ou pros, et ceux qui veulent un iPhone maniable tout en bénéficiant des dernières innovations Apple.

Comparé au Pro Max, il est plus léger et facile à manier ; par rapport à l’Air et au modèle standard, il offre un bloc photo plus polyvalent et des performances supérieures.

Trouver le smartphone idéal

Concrètement, les seuls défauts que l'on peut signaler sont ses finitions en aluminium (et plus en titane), et son prix.

Détails techniques pour les experts

Pour les technophiles, voici ce qui distingue l’iPhone 17 Pro :

Caméra principale : triple capteur 48 Mpx, optique améliorée, stabilisation avancée.

triple capteur 48 Mpx, optique améliorée, stabilisation avancée. Caméra selfie : capteur 18 MP, capture vertical/horizontal, rendu plus net et lumineux.

capteur 18 MP, capture vertical/horizontal, rendu plus net et lumineux. Écran : OLED 120 Hz, luminosité maximale, True Tone et HDR amélioré.

OLED 120 Hz, luminosité maximale, True Tone et HDR amélioré. Puissance : puce A17 Bionic, optimisée pour photo, vidéo et IA embarquée.

puce A17 Bionic, optimisée pour photo, vidéo et IA embarquée. Autonomie : batterie optimisée pour usage intensif et capture multimédia.

En résumé, le bloc photo carré de l’iPhone 17 Pro n’est pas une excentricité : il transforme l’expérience photo et vidéo, rendant ce modèle tout à fait incontournable pour ceux qui veulent le meilleur d’iOS pour la photographie, mais sans aller non plus sur du modèle Pro Max plus massif.